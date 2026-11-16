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L'ancienne star portugaise Luis Figo a renoué avec ses joutes contre des responsables politiques espagnols sur les réseaux sociaux, en s'accrochant de nouveau avec Gabriel Rufián, homme politique catalan, après un commentaire ironique évoquant la possibilité que l'ancien joueur du Real Madrid et du Barça occupe un poste au sein du gouvernement espagnol.

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Tout a commencé lorsque Rufián a lancé une plaisanterie sur les réseaux sociaux, suggérant que Figo pourrait être nommé ministre des Sports en Espagne. Mais la star portugaise n'a pas pris ce commentaire pour une simple boutade et a décidé d'y répondre par un message aux critiques politiques directes.

Figo a publié sa réponse sur la plateforme « X », dans un message supprimé par la suite, qu'il a ouvert sur une formule ironique : « Je t'ai déjà manqué ? Regardez où ils en sont arrivés. »

L'ancien joueur a ajouté : « Ils voulaient rassembler tous ceux qui se réclament de la gauche, et les voilà désormais chez Podemos. Que ne ferait-on pas pour survivre… Vous avez déjà vécu une mauvaise expérience, vous vous souvenez ? Que ne ferait-on pas pour vivre aux crochets du système… Mais ils ne trompent plus personne. »

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La réponse de Figo s'est voulue offensive, allant au-delà de la plaisanterie sur le poste de ministre des Sports pour s'en prendre aux orientations et aux alliances politiques évoquées par Rufián, dans un nouvel accrochage entre les deux hommes sur les plateformes numériques.

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Ce n'est pas la première fois ces dernières années que Figo croise le fer avec des personnalités politiques espagnoles. Il a pris l'habitude de se lancer dans des débats et des polémiques sur les réseaux sociaux, ce qui s'est de nouveau produit ce week-end.

Figo occupe actuellement un poste de conseiller auprès de l'UEFA, après avoir mis un terme à une carrière professionnelle jalonnée d'étapes marquantes dans de grands clubs, parmi lesquels le Barça et le Real Madrid, ainsi qu'à sa carrière internationale avec la sélection portugaise.

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Mais la passe d'armes ne s'est pas arrêtée à la réponse de Figo. Après avoir pris connaissance de son message, Gabriel Rufián a décidé de lui répondre en republiant l'image d'une ancienne une d'un journal espagnol titrant « Figo le mercenaire », en référence au transfert de la star portugaise du Barça au Real Madrid en 2000, l'une des opérations les plus controversées de l'histoire du football espagnol.

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L'homme politique catalan a accompagné l'image d'un bref commentaire, allusion directe au transfert controversé de Figo : « Nous ne nous vendons pas tous. » Il a ainsi ravivé l'affrontement avec l'ancien joueur portugais, en ressortant un épisode qui reste attaché à son nom depuis plus de 26 ans.

La légende portugaise était alors le capitaine et le symbole du Barça, mais Florentino Pérez avait promis aux supporters du Real de le recruter lors de sa campagne présidentielle, en 2000, avant de payer sa clause libératoire de 62 millions d'euros. Les supporters barcelonais y ont vu une immense trahison et l'ont accueilli au Camp Nou sous les sifflets et les chants hostiles, tandis que Figo est ensuite devenu l'une des stars des « Galácticos » et a mené le Real vers des titres majeurs, à commencer par la Ligue des champions.

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