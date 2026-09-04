Figo : la folie du mercato doit cesser, et voici mon avis sur les transferts du Real Madrid

La légende du Real Madrid, Luís Figo, a salué le recrutement du club merengue lors du dernier mercato estival, affirmant qu'il est intervenu au bon moment après deux saisons sans trophée.

Figo a déclaré dans le podcast « Figossofadas » : « Je pense que le Real Madrid a très bien recruté. Il a fait venir les joueurs dont il avait besoin à des postes importants : l'axe de la défense, les latéraux et l'ailier comme Diomandé. »

Il a ajouté : « Globalement, les recrutements ont été excellents, et ils ont été dictés par le besoin plus que par les noms. »

À lire aussi

Abdelkarim, le dernier exemple en date : le spectre de Neymar hante toujours le Barça

Dans un communiqué officiel : Asensio brise le silence dans l'affaire de la vidéo à caractère sexuel

Figo a poursuivi : « Il était nécessaire de franchir ce pas et de renforcer l'équipe après ces deux dernières années sans le moindre titre. C'est essentiel pour l'ambiance, afin que le supporter aborde la saison avec davantage d'espoir et sente que cette année sera positive. »

Au sujet des prix record sur le marché des transferts, Figo a mis en garde : « À un moment donné, cela doit s'arrêter. Il est vrai que cela dépend des budgets des clubs et des règles du fair-play financier, mais les chiffres sont vraiment très élevés. »

L'ancienne star du Portugal a enchaîné : « Je ne pense pas qu'un transfert d'un montant de 150 millions d'euros puisse être rentabilisé, comme on le dit toujours, par la vente de maillots par exemple. Ces transferts peuvent être une réussite sur le plan sportif, mais financièrement, c'est très compliqué. »

Il a évoqué l'évolution du marché des transferts en déclarant : « Près de 30 ans se sont écoulés depuis mon époque. À ce moment-là, je trouvais que les sommes versées étaient folles. Mais l'évolution des marchés les a amenés à payer des sommes encore plus folles sur certains transferts. »

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».



