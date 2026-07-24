Le projet de la Fédération italienne de football a subi un coup dur après le refus définitif de l'Espagnol Pep Guardiola de prendre les rênes de la sélection, préférant s'éloigner de toute mission d'entraîneur pour le moment, ce qui a fait converger les regards vers Andrea Pirlo comme option alternative.

Le journal italien « La Gazzetta dello Sport » a révélé ce vendredi que Guardiola a informé Paolo Maldini, le nouveau directeur technique de la Fédération italienne, ainsi que son conseiller Leonardo, de son refus de l'offre qui lui avait été soumise pour entraîner les « Azzurri », par un message dans lequel il a déclaré : « Merci, je suis fier de cette offre, mais je ne me sens pas capable de vivre cette expérience pour le moment. »

Selon le rapport, la décision de l'entraîneur espagnol n'a pas été facile, puisqu'il a longuement réfléchi à la possibilité de diriger la sélection italienne, mais ses calculs personnels et professionnels ont finalement tranché la question.

Guardiola avait pris depuis un certain temps la décision de mettre un terme à son expérience avec Manchester City après 10 années passées avec le club anglais, et il n'aurait renoncé à sa position que face à une offre exceptionnelle, ce qui l'a conduit à s'attarder sur l'opportunité d'entraîner la sélection italienne, d'autant que l'offre émanait de personnalités qu'il apprécie dans le monde du football, comme Maldini et Leonardo.

Les raisons du refus de Guardiola

Le journal a expliqué que la volonté de Guardiola de bénéficier d'une longue période de repos a été la raison la plus marquante derrière sa décision, l'entraîneur espagnol souhaitant consacrer davantage de temps à lui-même et à sa famille après de longues années de travail et de déplacements entre les différents stades européens et mondiaux.

Ce refus est également lié à la vision professionnelle de Guardiola, l'entraîneur espagnol étant connu pour sa passion intense pour le football, et estimant qu'entraîner une sélection nationale exige un engagement total, et non de se contenter d'une supervision à distance ou de s'appuyer sur un réseau d'adjoints.

Guardiola a déclaré durant les négociations, selon le rapport : « Si je le fais, je le ferai à 100 %. », en référence à son refus d'accomplir toute mission à laquelle il n'accorderait pas toute sa concentration, d'autant qu'entraîner une sélection de la stature de l'Italie constituerait une expérience totalement nouvelle pour lui.

Le rapport a ajouté que Guardiola voulait aussi respecter l'Italie, un pays pour lequel il éprouve une grande estime, ainsi que respecter Maldini, avec qui il entretient une relation forte, après lui avoir offert son premier titre de Ligue des champions en tant qu'entraîneur.

Maldini avait proposé à Guardiola un projet à long terme s'étendant sur 8 à 10 ans, mais l'entraîneur espagnol ne se sent actuellement pas prêt à s'engager dans une mission d'une telle ampleur, surtout avec son souhait de s'éloigner de la pression pour un temps.

Pirlo, l'option alternative pour diriger les « Azzurri »

Après la fermeture de la porte des négociations avec Guardiola, la Fédération italienne a commencé à s'orienter vers le plan alternatif, qui porte le nom d'Andrea Pirlo.

Maldini et Leonardo estiment que Pirlo représente l'option adéquate pour bâtir une nouvelle étape pour la sélection italienne, tourner la page de certains aspects du passé et concevoir une vision différente du football italien au cours des prochaines années.

Malgré le manque de temps, avec l'approche de la Ligue des nations de l'UEFA dans environ 8 semaines, puis la préparation de l'Euro 2028, la Fédération italienne estime que le projet à long terme ne peut supporter de nouveaux changements soudains.

Les responsables espèrent construire une sélection capable de rivaliser à la Coupe du monde 2030, après des années d'instabilité qui ont vu l'Italie absente des deux éditions de la Coupe du monde 2018 et 2022.

Il convient de rappeler que Maldini avait révélé dans des déclarations médiatiques hier jeudi être entré en négociations avec Carlo Ancelotti, l'entraîneur de la sélection brésilienne, mais le vieux technicien italien a également décliné l'offre, préférant poursuivre son parcours avec la Seleção.