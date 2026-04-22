Feyenoord va-t-il passer à l’action ? « Si l’on examine son parcours, ce serait une étape logique. »

Bert van Marwijk affirme qu’il ne serait pas surpris de voir Danny Buijs prendre un jour les commandes du Feyenoord. L’ancien entraîneur à succès du club rotterdamois l’a déclaré lors d’un entretien accordé à Voetbal International.

Les deux hommes ont accordé un entretien croisé au magazine spécialisé. Interrogé par l’observateur du club Geert-Jan Jakobs, Buijs reçoit alors la question cruciale.

« Si Feyenoord m’appelle ? Je n’y pense pas. Si ça arrive, ça te touche émotionnellement. C’est là que tu décides comment tu vas gérer la situation », répond avec modestie Buijs, âgé de 43 ans. Entre 2006 et 2009, il était sous contrat comme joueur au stade De Kuip.

Van Marwijk, lui, valide totalement cette éventualité : « Cette étape lui semblerait logique au vu de son CV. Il est du coin, il connaît le club et partage sa mentalité comme personne. Un grand club doit oser, comme on l’a fait avec moi à l’époque. »

Pour l’instant, Buijs se concentre sur son club actuel, Fortuna Sittard. « J’ai dit que j’étais sûr à 99 % de rester, car on ne peut pas garantir 100 %. Il peut toujours y avoir un imprévu. »

Il se sent désormais chez lui au club : « Il y a quelques années, je n’aurais même pas envisagé de vivre en Limbourg. Cette vision étroite, cette arrogance de la Randstad… Aujourd’hui, je peux l’affirmer : je ne quitterai plus ma maison ici. »

« Le mode de vie, la convivialité et l’espace m’enchantent. Sans oublier la personne que j’ai rencontrée ici et avec qui je m’entends à merveille », conclut Buijs.