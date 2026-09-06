Feyenoord touche un point sensible chez Al-Ittihad Club : « Ils l’ont vécu comme une insulte »

Kenneth Perez pense qu’Al-Ittihad a vu l’exigence de Feyenoord concernant une garantie bancaire comme une insulte, a-t-il expliqué dans Dit Was Het Weekend sur ESPN. Dimanche, tout portait à croire qu’Anis Hadj Moussa allait rejoindre le club saoudien, mais aucun accord n’a finalement pu être trouvé, alors que tous les feux semblaient au vert.

La garantie bancaire demandée n’est finalement pas arrivée, ce qui laisse penser que l’ailier va rester à Feyenoord durant ce mercato. « Cela a été perçu comme une insulte par Al-Ittihad, il me semble », estime Perez.

« Si tu demandes à un club saoudien, qui appartient à l’État, une garantie bancaire parce que tu crains sinon qu’il ne puisse pas te payer, alors ils se disent : “Pardon, quoi ?” », ajoute le Danois.

Milan van Dongen explique ensuite dans quels cas une garantie bancaire est demandée. « Quand il y a des doutes sur le fait qu’un club puisse, par exemple, faire faillite ou connaître des problèmes financiers tellement étranges qu’on se demande s’il pourra vraiment payer. »

Ajax avait déjà fait affaire avec Al-Ittihad lors du transfert de Steven Bergwijn. Selon Perez, les Rotterdammois auraient pu consulter l’Ajax pour savoir si le cador saoudien est fiable en matière de paiements.

Les grosses indemnités de transfert sont souvent réglées en plusieurs échéances. Ainsi, les quelque quarante millions d’euros liés à Hadj Moussa n’auraient pas non plus été payés en une seule fois. « Tu ne délivres évidemment la licence du joueur qu’une fois que tu as reçu la première partie. Ensuite, tu peux appeler d’autres clubs en leur demandant : “Hé, à quel point sont-ils fiables ?””

« Et s’ils disent que tout est parfait, alors tu peux quand même faire affaire, non ? », lance l’ancien footballeur. « Mais à quel point Feyenoord voulait-il vraiment ce transfert ? », se demande Kees Kwakman. « Sportivement, je peux le comprendre. » Van Dongen et Perez ne comprennent ensuite pas que les Rotterdammois puissent laisser passer une offre d’un tel montant.

« Ils viennent de laisser partir leur attaquant (Ayase Ueda, ndlr). Donc je comprends que, d’un point de vue sportif, tu te dises : « celle-ci fait mal. Mais autant d’argent… Tu peux difficilement laisser passer ça », conclut Kwakman.