Ayase Ueda suscite l’intérêt de Fenerbahçe, qui a déjà formulé une première offre à Feyenoord, rapporte Voetbal International. Reste à savoir si le Japonais souhaite réellement partir en Turquie.

Beaucoup de choses se passent ces dernières semaines autour du meilleur buteur de l’Eredivisie la saison dernière. En Premier League, l’attaquant susciterait de l’intérêt. Brighton & Hove Albion et Leeds United se seraient manifestés auprès du club de Rotterdam. Cela ne s’est toutefois pas encore concrétisé par des offres, mais Fenerbahçe est désormais passé à l’action.

Selon VI, une offre sérieuse a été formulée pour Ueda, ce qui va pousser Feyenoord à s’asseoir à la table des négociations avec le club turc. Dévy Rigaux a prouvé qu’il était un négociateur coriace, mais il serait disposé à vendre son fer de lance offensif. Cela permettrait de dégager du budget pour la suite du mercato.

D’après les informations rapportées, le club de Rotterdam souhaite recevoir environ 25 millions d’euros pour l’attaquant japonais. Il n’est toutefois pas certain qu’Ueda soit tenté par un transfert en Süper Lig, puisqu’il aurait jeté son dévolu sur un départ en Premier League.

Selon Voetbal International, Rigaux se montrera plus conciliant dans les négociations que lors des discussions avec l’AS Roma au sujet de Givairo Read, qui avaient finalement renoncé. Ueda est encore sous contrat pour deux ans et pourra partir si le montant souhaité est atteint. Si l’attaquant est ouvert à un transfert à Fenerbahçe, le directeur technique veut rapidement boucler l’opération.

Le possible successeur de l’attaquant de 27 ans est déjà en coulisses. Nacho Ferri a été recruté cet été en provenance du KVC Westerlo pour dix millions d’euros. Shaqueel van Persie frappe lui aussi avec insistance à la porte, même si Giovanni van Bronckhorst l’a jusqu’ici surtout utilisé comme ailier droit.

C’est également à ce poste qu’évolue Anis Hadj Moussa, qui doit lui aussi rapporter un gros montant au club de Rotterdam. Il avait été révélé plus tôt que l’ailier suscite l’intérêt, entre autres, de Côme 1907, du Paris FC et de Sunderland.