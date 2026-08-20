Feyenoord reçoit une offre de Premier League pour Targhalline

Oussama Targhalline est un joueur convoité. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a en effet indiqué jeudi que quatre clubs s’intéressent au milieu de terrain de Feyenoord.

Selon Di Marzio, Hull City tient la corde pour recruter le joueur de Feyenoord. Le club promu en Premier League a déjà transmis deux offres à Feyenoord.

Le FC Porto de Francesco Farioli suit lui aussi de très près l’évolution de la situation autour de Targhalline. Par ailleurs, l’Atalanta et Bologne sont également sur les rangs, a souligné Di Marzio jeudi.

Dans les prochains jours, Targhalline va étudier toutes les options. Il décidera ensuite si son avenir se situe à Feyenoord ou si une aventure dans un grand championnat européen a sa préférence.

Feyenoord ne se reconnaît toutefois absolument pas dans les informations d’ESPN au sujet de Targhalline. Le diffuseur de l’Eredivisie, entre autres, écrivait plus tôt mercredi que le milieu de terrain et son employeur se dirigent vers une rupture.

Cette possible rupture serait la conséquence de négociations contractuelles décevantes. Feyenoord avait initialement l’intention de renégocier le contrat de Targhalline, disait-on. Mais ces discussions se sont ensuite soldées par une déception pour Targhalline, selon ESPN.

Targhalline est resté 90 minutes sur le banc dimanche avec Feyenoord, qui n’a pas fait mieux qu’un match nul 2-2 contre Go Ahead Eagles. Son contrat à De Kuip court jusqu’à l’été 2028.