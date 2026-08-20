Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
imago-sport-1081183996.jpgBox to Box Pictures
Rian Rosendaal

Traduit par

Feyenoord reçoit une offre de Premier League pour Targhalline

Mercato
Feyenoord

Oussama Targhalline est un joueur convoité. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a en effet indiqué jeudi que quatre clubs s’intéressent au milieu de terrain de Feyenoord.

Selon Di Marzio, Hull City tient la corde pour recruter le joueur de Feyenoord. Le club promu en Premier League a déjà transmis deux offres à Feyenoord.

Le FC Porto de Francesco Farioli suit lui aussi de très près l’évolution de la situation autour de Targhalline. Par ailleurs, l’Atalanta et Bologne sont également sur les rangs, a souligné Di Marzio jeudi.

Dans les prochains jours, Targhalline va étudier toutes les options. Il décidera ensuite si son avenir se situe à Feyenoord ou si une aventure dans un grand championnat européen a sa préférence.

Feyenoord ne se reconnaît toutefois absolument pas dans les informations d’ESPN au sujet de Targhalline. Le diffuseur de l’Eredivisie, entre autres, écrivait plus tôt mercredi que le milieu de terrain et son employeur se dirigent vers une rupture.

Eredivisie
Cambuur crest
Cambuur
CAM
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Cette possible rupture serait la conséquence de négociations contractuelles décevantes. Feyenoord avait initialement l’intention de renégocier le contrat de Targhalline, disait-on. Mais ces discussions se sont ensuite soldées par une déception pour Targhalline, selon ESPN.

Targhalline est resté 90 minutes sur le banc dimanche avec Feyenoord, qui n’a pas fait mieux qu’un match nul 2-2 contre Go Ahead Eagles. Son contrat à De Kuip court jusqu’à l’été 2028.
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google