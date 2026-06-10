« Feyenoord réclame une somme astronomique pour le très convoité Ueda »

Ayase Ueda, fraîchement couronné meilleur buteur de la Vriendenloterij Eredivisie, attire les convoitises. Selon le quotidien britannique Yorkshire Post, l’attaquant de Feyenoord serait dans le viseur de trois clubs de Premier League.

Everton, selon plusieurs sources, serait particulièrement intéressé par l’avant-centre nippon, tandis que ses rivaux Leeds United et Brighton & Hove Albion suivent également de près sa situation.

Selon le quotidien, Everton serait prêt à débourser entre 22 et 24 millions d’euros pour le joueur, sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2028, tandis que le club rotterdamois espérerait tirer entre 30 et 35 millions d’euros de sa vente.

Leeds et Brighton surveillent également le dossier et pourraient entrer dans la course pour s’offrir un véritable finisseur capable de s’imposer en Premier League.

L’attaquant de 27 ans a conclu l’exercice avec 26 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues, des statistiques qui justifient l’intérêt anglais. Reste à savoir quel club osera le premier formuler une offre concrète.

Si Ueda brille avec le Japon lors de la Coupe du monde, son prix de transfert pourrait encore grimper. Transfermarkt évalue actuellement sa valeur à dix-sept millions d’euros.

Actuellement en préparation avec le Japon, Ueda doit affronter les Pays-Bas lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, dimanche au Dallas Stadium d’Arlington, coup d’envoi à 22h00, heure néerlandaise.