Feyenoord présente Javi López et dévoile immédiatement son numéro de maillot

Feyenoord a confirmé lundi soir l’arrivée de Javi López. Le latéral gauche de 24 ans est prêté cette saison par la Real Sociedad. Les Rotterdamois disposeront ensuite d’une option pour le recruter définitivement.

« C’est une fierté pour moi de pouvoir jouer pour un club grand et ambitieux comme Feyenoord », a déclaré López sur le site de son nouveau club. L’Espagnol portera le numéro 16 à De Kuip.

« J’ai hâte de rejoindre le groupe, car je veux être utile au plus vite au club, à mes coéquipiers et aux supporters. Je donnerai tout avec ce maillot pour vivre ensemble de grands moments et des succès. »

López, qui mesure 1,83 mètre, est un latéral gauche sous contrat avec la Real Sociedad jusqu’à la mi-2030. La saison dernière, il a été prêté au Real Oviedo, où il s’est imposé comme un titulaire.

Né à Tenerife, López a jusqu’à présent disputé 38 matches avec l’équipe première de la Real Sociedad, où il est sous contrat depuis 2024. Le club avait alors déboursé 6,5 millions d’euros pour l’arracher au Deportivo Alavés.

Feyenoord avait un besoin urgent d’un nouveau latéral gauche, Jordan Bos et Gijs Smal étant blessés. La recrue Mika Mármol a donc occupé ce poste lors des derniers matches.

L’entraîneur de Feyenoord Giovanni van Bronckhorst peut également compter sur le jeune Tijme Wessels au poste de latéral gauche. Le défenseur de 19 ans devrait en outre bientôt prolonger son contrat jusqu’à la mi-2029, a récemment indiqué Voetbal International .