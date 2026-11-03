Feyenoord noté en Ligue des champions : les mauvaises notes pleuvent lors d’une soirée désastreuse

Un Feyenoord bien pâle s’est incliné mardi sans vraiment pouvoir rivaliser face à l’Inter (0-3), en phase de groupes de la Ligue des champions. Un sérieux coup dur pour l’équipe de Giovanni van Bronckhorst. Voetbalzone attribue, comme à son habitude, une note aux titulaires de l’équipe de Rotterdam ainsi qu’aux joueurs ayant disputé au moins 45 minutes.

Tjark Ernst 4

Le gardien allemand semblait mal placé sur l’ouverture rapide du score de Yann Aurel Bisseck. Le latéral droit a enroulé le ballon dans le coin opposé sans qu’Ernst puisse intervenir. Plus tard, le gardien de Feyenoord s’est montré maladroit sur une passe en retrait, mais, heureusement pour lui, cela n’a pas eu de conséquences pour son équipe. Ernst a encore dû aller chercher le ballon au fond de ses filets à deux reprises lors d’une soirée catastrophique pour les Rotterdamois.

Givairo Read - 4,5

Thijs Kraaijeveld - 6

Le jeune défenseur a obtenu sa chance auprès de Giovanni van Bronckhorst de manière assez surprenante. Kraaijeveld n’a rien pu faire sur le 0-2 de l’Inter, une tête de près de Pio Esposito après un tir dévié. Pour le reste, il n’a pas détonné face à un adversaire italien rusé, mais, comme ses coéquipiers, ce défenseur chargé du marquage a reçu une dure leçon. Peu avant la fin, Mats Deijl a remplacé Kraaijeveld.

Mika Mármol - 5

Javi López - 4,5

Charles Vanhoutte - 4

Ce n’était vraiment pas la soirée du milieu belge. Vanhoutte a visiblement éprouvé des difficultés face à l’Inter, solide physiquement, et a peu apporté offensivement, surtout en première période. Un contraste net avec ses prestations en Vriendenloterij Eredivisie. En difficulté, Vanhoutte a été remplacé à la pause par Tobias van den Elshout.

Oussama Targhalline - 6

Gjivai Zechiël - 5

Anis Hadj Moussa - 5,5

L’ailier droit a eu du mal en première période face aux défenseurs coriaces et expérimentés de l’Inter et au marquage à deux. Les initiatives individuelles de l’ailier algérien n’ont guère abouti, même s’il a réalisé un beau geste après une demi-heure de jeu. Le gardien Josep Martínez s’est toutefois interposé. Moussa n’a pas non plus réussi à peser sur le jeu de l’équipe locale, à la peine, après la pause.

Nacho Ferri - 4,5

Luciano Valente - 5

Tobias van den Elshout - 5