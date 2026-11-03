Feyenoord a subi une défaite sans appel mardi soir en Ligue des champions. L’équipe de Giovanni van Bronckhorst s’est inclinée 0-3 à De Kuip face à l’Internazionale, qui s’est imposée grâce à des buts de Yann Bisseck, Francesco Pio Esposito et Piotr Zielinski. Les Rotterdamois n’ont guère été en mesure de réagir.

Van Bronckhorst a titularisé Thijs Kraaijeveld en défense centrale à la place de Tsuyoshi Watanabe, qui n’était pas totalement en forme. Pour le reste, Feyenoord alignait ses joueurs habituels. Du côté de l’Inter, Marcus Thuram et Pio Esposito ont débuté ensemble en attaque, notamment en raison de l’absence sur blessure de Lautaro Martínez.

Feyenoord s’est retrouvé mené après seulement huit minutes. Monté aux avant-postes, Bisseck a décoché une puissante frappe du gauche dans le coin opposé : 0-1. Valente a protesté, estimant que le buteur avait commis une faute, mais l’arbitre Glenn Nyberg et la VAR ne sont pas intervenus.

Les locaux ont ensuite peiné à trouver des ouvertures dans la défense italienne. Après un peu plus d’une demi-heure, Hadj Moussa s’est procuré la première véritable occasion : après avoir éliminé deux adversaires, il a frappé au but depuis un angle difficile. Le gardien Josep Martínez a empêché l’égalisation grâce à un arrêt.

Alors que Feyenoord semblait entrer davantage dans son match, l’Inter a frappé de nouveau. Une frappe de Djed Spence a été contrée, puis Pio Esposito a marqué de la tête à bout portant au second poteau. L’attaquant a pris le dessus sur Mármol dans les airs et a vu sa tentative franchir la ligne après avoir touché le dessous de la barre : 0-2.

Feyenoord a encore tenté de réagir avant la pause, mais a manqué de précision. Ferri n’a pas réussi à maîtriser le ballon après une passe en profondeur prometteuse, tandis que Read a envoyé une frappe du gauche largement au-dessus du but. Malgré une légère supériorité dans la possession, les Rotterdamois ont donc regagné les vestiaires avec deux buts de retard.

Van Bronckhorst a remplacé Vanhoutte par Tobias van den Elshout, 19 ans, à la pause, mais le match n’a pas basculé. À la 54e minute, Zielinski a scellé le sort de la rencontre en avançant balle au pied avant de marquer du gauche avec l’aide de l’intérieur du poteau : 0-3. Ernst n’a rien pu faire sur la frappe du Polonais.

Alors qu’il restait un peu moins d’une demi-heure à jouer, Van Bronckhorst a notamment fait entrer Jerayno Schaken, 17 ans, et Sem Steijn, mais Feyenoord n’est pas revenu. L’Inter a même semblé inscrire le 0-4 par Pio Esposito, mais son but a été refusé pour un hors-jeu de très peu.

Feyenoord reste ainsi à trois points après quatre matches de Ligue des champions et devra tout donner face au FC Porto, au Viking FK, à Galatasaray et au RB Leipzig pour atteindre les barrages. Grâce à sa victoire à Rotterdam, l’Inter compte quant à elle six points.