Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FeyenoordImago
Jeroen van Poppel
Traduit par

Feyenoord ne fait pas le poids et s’incline sans appel face à l’Inter

Match report
Feyenoord vs Inter
Feyenoord
Inter
Ligue des Champions
Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

Feyenoord a subi une défaite sans appel mardi soir en Ligue des champions. L’équipe de Giovanni van Bronckhorst s’est inclinée 0-3 à De Kuip face à l’Internazionale, qui s’est imposée grâce à des buts de Yann Bisseck, Francesco Pio Esposito et Piotr Zielinski. Les Rotterdamois n’ont guère été en mesure de réagir.

Van Bronckhorst a titularisé Thijs Kraaijeveld en défense centrale à la place de Tsuyoshi Watanabe, qui n’était pas totalement en forme. Pour le reste, Feyenoord alignait ses joueurs habituels. Du côté de l’Inter, Marcus Thuram et Pio Esposito ont débuté ensemble en attaque, notamment en raison de l’absence sur blessure de Lautaro Martínez.

Feyenoord s’est retrouvé mené après seulement huit minutes. Monté aux avant-postes, Bisseck a décoché une puissante frappe du gauche dans le coin opposé : 0-1. Valente a protesté, estimant que le buteur avait commis une faute, mais l’arbitre Glenn Nyberg et la VAR ne sont pas intervenus.

Les locaux ont ensuite peiné à trouver des ouvertures dans la défense italienne. Après un peu plus d’une demi-heure, Hadj Moussa s’est procuré la première véritable occasion : après avoir éliminé deux adversaires, il a frappé au but depuis un angle difficile. Le gardien Josep Martínez a empêché l’égalisation grâce à un arrêt.

Prochains matchs
HEE

HEE

Eredivisie

08 nov. 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 nov. 2026

COM

COM

Alors que Feyenoord semblait entrer davantage dans son match, l’Inter a frappé de nouveau. Une frappe de Djed Spence a été contrée, puis Pio Esposito a marqué de la tête à bout portant au second poteau. L’attaquant a pris le dessus sur Mármol dans les airs et a vu sa tentative franchir la ligne après avoir touché le dessous de la barre : 0-2.

Feyenoord a encore tenté de réagir avant la pause, mais a manqué de précision. Ferri n’a pas réussi à maîtriser le ballon après une passe en profondeur prometteuse, tandis que Read a envoyé une frappe du gauche largement au-dessus du but. Malgré une légère supériorité dans la possession, les Rotterdamois ont donc regagné les vestiaires avec deux buts de retard.

Van Bronckhorst a remplacé Vanhoutte par Tobias van den Elshout, 19 ans, à la pause, mais le match n’a pas basculé. À la 54e minute, Zielinski a scellé le sort de la rencontre en avançant balle au pied avant de marquer du gauche avec l’aide de l’intérieur du poteau : 0-3. Ernst n’a rien pu faire sur la frappe du Polonais.

Alors qu’il restait un peu moins d’une demi-heure à jouer, Van Bronckhorst a notamment fait entrer Jerayno Schaken, 17 ans, et Sem Steijn, mais Feyenoord n’est pas revenu. L’Inter a même semblé inscrire le 0-4 par Pio Esposito, mais son but a été refusé pour un hors-jeu de très peu.

Feyenoord reste ainsi à trois points après quatre matches de Ligue des champions et devra tout donner face au FC Porto, au Viking FK, à Galatasaray et au RB Leipzig pour atteindre les barrages. Grâce à sa victoire à Rotterdam, l’Inter compte quant à elle six points.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google