Feyenoord entre dans l’histoire et inflige au PEC Zwolle la plus lourde défaite de tous les temps

Feyenoord a infligé un score gigantesque à PEC Zwolle dimanche après-midi. L’équipe de Giovanni van Bronckhorst a été souveraine au MAC3PARK Stadion et s’est imposée sur le score sans appel de 0-7, ce qui a permis aux Rotterdamois de se remettre de manière convaincante de la douloureuse défaite 5-1 contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Il s’agit de la plus lourde défaite de l’histoire du club pour PEC Zwolle.

Les Rotterdamois ont débuté sans leurs supporters en déplacement, après que le club a lui-même décidé de laisser le parcage visiteurs vide pendant deux matches en raison de l’incident pyrotechnique à Cambuur. Sous les yeux de l’ancien entraîneur de Feyenoord et ex-joueur de PEC Arne Slot, Feyenoord a bien commencé : Givairo Read a touché le poteau à deux reprises dans les six premières minutes et Luciano Valente a tiré de très peu à côté.

Au bout de dix minutes, Nacho Ferri pensait ouvrir le score sur un centre de Mika Mármol, mais la VAR a constaté que le défenseur espagnol s’était aidé du bras pour contrôler le ballon. Huit minutes plus tard, Feyenoord a tout de même pris l’avantage, lorsque Ferri a marqué via Simon Graves et que le but a été inscrit comme un but contre son camp du défenseur de PEC.

Ferri n’a pas dû attendre longtemps pour son premier but officiel. Anis Hadj Moussa a lancé Read à la 23e minute, avant que le latéral droit ne centre à ras de terre et que Ferri ne pousse calmement le ballon au fond pour le 0-2. Feyenoord a ensuite complètement maîtrisé PEC et possédait environ les trois quarts du ballon après un peu plus d’une demi-heure.

À la 40e minute, la rencontre a pratiquement été pliée. Read et Hadj Moussa ont de nouveau très bien combiné sur la droite, avant que Gjivai Zechiël ne marque le 0-3 dans le petit filet et n’inscrive déjà son cinquième but de la saison. Depuis les tribunes locales, on a ensuite entendu un puissant « honte à vous », un chant qui est aussi revenu régulièrement après la pause.

L’entraîneur de PEC, Van der Vegt, a effectué trois changements à la pause, mais quatre minutes après la reprise, Feyenoord a encore frappé. Après une intervention de Nick Viergever, le ballon est arrivé sur Ferri, qui a expédié le 0-4 au fond avec puissance. Ce n’est qu’à la 58e minute que le gardien de Feyenoord Timon Ernst a dû réaliser son premier véritable arrêt.

Feyenoord est ensuite resté impitoyable. À la 63e minute, Hadj Moussa a lui-même lancé une attaque, a récupéré le ballon de Valente et a superbement envoyé le 0-5 dans la lucarne droite, avant que le remplaçant Jivayno Zinhagel ne marque le 0-6 six minutes plus tard sur une passe de Read et ne fête son premier but chez les professionnels.

Et Feyenoord ne s’est pas arrêté là. À la 77e minute, Hadj Moussa est repiqué de la droite, a entamé un très long dribble et a marqué le 0-7 d’environ quinze mètres, son deuxième but de l’après-midi. En fin de match, le remplaçant Sem Steijn avait le 0-8 au bout du pied pour Feyenoord, mais Graves a sorti ce ballon sur sa ligne.

Grâce à cette victoire monstre, Feyenoord grimpe provisoirement à la deuxième place de l’Eredivisie VriendenLoterij, tandis que PEC recule à la seizième position.