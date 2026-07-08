Feyenoord devrait recevoir jeudi une offre en provenance de la Premier League

Selon FR12.nl, Nottingham Forest devrait déposer jeudi une première offre auprès du Feyenoord pour le latéral droit Givairo Read. Le club de Premier League considère le défenseur néerlandais comme une cible prioritaire pour renforcer sa arrière-garde.

Le défenseur droit, suivi depuis plusieurs mois par des clubs étrangers, avait déjà suscité l’intérêt concret de Manchester City et du Bayern Munich, sans que ces approches ne débouchent sur un transfert. La démarche de Nottingham Forest pourrait cette fois faire la différence.

Reste à connaître le montant que le club anglais est prêt à débourser. Sous contrat avec le Feyenoord jusqu’en 2029, Read offre aux Néerlandais une solide position de négociation.

Le défenseur latéral n’a pas exclu, plus tôt cette semaine auprès de Voetbal International, de rejoindre finalement le Bayern. « Mais cela peut encore se produire. Je ne sais pas exactement où en sont les choses. C’est à mon agent de s’en occuper. Mais je n’ai pas non plus à mentir sur le fait que plusieurs clubs se sont manifestés. »

Un séjour prolongé au Feyenoord reste toutefois une option crédible. « Je n’ai pas encore été sacré champion avec le Feyenoord, c’est vraiment un objectif. C’est ce que nous visons cette saison, si tout se passe comme prévu. »

Selon Transfermarkt, sa valeur de transfert s’élève à 25 millions d’euros. Âgé de vingt ans seulement, le défenseur totalise déjà 54 apparitions sous le maillot de l’équipe première du Feyenoord.