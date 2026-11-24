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Feyenoord veut prendre sa revanche en Ligue des champions après sa défaite 2-3 samedi contre Excelsior. Giovanni van Bronckhorst procède à plusieurs changements face au FC Porto, comme le montre sa composition. La rencontre européenne à De Kuip débutera à 21 h 00.

Tjark Ernst, souvent critiqué, est remplacé par Florian Kastenmeier. Givairo Read occupe le couloir droit, tandis que Javi López retrouve le poste d'arrière gauche. Ce changement s'explique par le retour de Mika Mármol en défense centrale, aux côtés de Thijs Kraaijeveld.

Charles Vanhoutte conserve sa place au milieu de terrain du club de Rotterdam. Oussama Targhalline retrouve une place de titulaire face à Porto et Gjivai Zechiël sera lui aussi au coup d'envoi.

Anis Hadj Moussa est remis à temps pour le choc européen à De Kuip. « Il a pu s'entraîner normalement, il est donc prêt pour mardi », a déclaré Van Bronckhorst lundi lors d'un point presse.

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Shaqueel van Persie est préféré à Nacho Ferri en pointe. Van Bronckhorst replace Luciano Valente sur l'aile gauche, après l'avoir aligné au milieu de terrain samedi contre Excelsior.

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Avec sa défaite 2-3 face à son voisin Excelsior, Feyenoord a donc connu une dernière répétition très décevante. Le PSV et l'Ajax ont pleinement profité du faux pas de leur concurrent.

Porto s'est imposé face à l'USC Paredes au quatrième tour de la Coupe du Portugal. En championnat, l'équipe de Francesco Farioli est en tête avec cinq points d'avance sur Benfica.

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Composition de Feyenoord : Kastenmeier ; Read, Kraaijeveld, Mármol, López ; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline ; Hadj Moussa, Van Persie, Valente

Composition du FC Porto : D. Costa ; A. Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi ; Veiga, Rosario, Froholdt ; Pepê, Gimenez, Pietuszewski.