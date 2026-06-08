Le Feyenoord s’active pour recruter Tawfik Bentayeb. D’après le journaliste spécialisé dans les transferts Sacha Tavolieri de Sky Sport, le club de Rotterdam a fait de l’attaquant marocain sa priorité absolue pour ce mercato estival et les discussions avancent rapidement en coulisses concernant une éventuelle transaction.

Âgé de 24 ans, l’attaquant a brillé la saison dernière en Ligue 2 française. Prêté par le club marocain de l’Union Touarga à Troyes, il s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs clés du championnat.

Avec dix-huit buts en 28 matches de championnat, il a été sacré meilleur buteur de Ligue 2 et a largement contribué à la saison couronnée de succès de Troyes, promu en Ligue 1 après avoir terminé en tête du classement.

L’avant-centre s’est aussi distingué en coupe, avec deux buts en trois matchs, portant son total personnel à vingt réalisations toutes compétitions confondues.

Selon Tavolieri, des discussions initiales avec le joueur et ses représentants, tenues la semaine dernière, se sont déroulées de manière encourageante, incitant le club à accélérer le dossier.

De nouvelles discussions sont d’ailleurs prévues sous peu afin d’accélérer le dossier.

Attaquant gaucher capable de jouer en pointe, sur l’aile droite ou en soutien, il offre la polyvalence chère aux techniciens rotterdamois.

Conscient du départ probable d’Ayase Ueda, meilleur buteur de la VriendenLoterij Eredivisie, Feyenoord voit en lui un candidat sérieux pour renforcer son attaque cet été.