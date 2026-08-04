Ferran Torres s'est-il moqué de Trump ? Le joueur met fin à la polémique

Ferran Torres, l'attaquant du Barça et de la sélection espagnole, a mis fin à la polémique qui le poursuivait depuis les célébrations du sacre de son pays à la Coupe du monde 2026, en expliquant pourquoi il portait la fameuse casquette floquée du slogan « Make Spain Great Again », quia suscité de nombreuses comparaisons avec le slogan du président américain Donald Trump.

L'apparition de Ferran Torres avec cette casquette rouge lors des célébrations de la sélection espagnole dans les rues de Madrid était devenue le sujet de discussion des médias et des réseaux sociaux, en raison de sa ressemblance avec la casquette « Make America Great Again » associée à la campagne de Trump.

La polémique est même remontée jusqu'à la Maison-Blanche, après que le compte officiel de la Maison-Blanche sur la plateforme « X » a repartagé une vidéo du joueur espagnol portant la casquette, avec ce commentaire : « Tout le monde veut faire partie de ce mouvement », ce qui a amplifié la portée mondiale de l'affaire.

Lors d'un entretien avec la chaîne américaine CNN, Ferran Torres a été interrogé sur le fait de savoir si le port de la casquette portait un message politique ou une moquerie envers Trump, d'autant que l'image avait déclenché une vive polémique aux États-Unis et à l'étranger.

Le joueur du Barça a répondu : « C'était un moment amusant, et cela n'avait aucun rapport avec la politique, car honnêtement je n'y connais rien en politique. »

Il a ajouté : « Tout ce qu'il y a à dire, c'est que nous étions heureux de voir l'Espagne revenir au sommet et être sacrée championne du monde. C'était simplement une façon de profiter de la célébration avec mes amis et ma famille, et cela n'avait aucun rapport avec la politique. »



La mise au point de Ferran Torres intervient quelques jours après avoir de nouveau relancé la polémique au sein du Barça, à la suite de déclarations dans lesquelles il a ouvert la porte à un éventuel départ du club catalan, ce qui a suscité le mécontentement de l'entraîneur Hans Flick, lequel considère toujours le joueur comme l'un des éléments importants de son projet pour la nouvelle saison.

Ferran avait déclaré à des médias américains : « Le Barça doit prouver qu'il me veut, ils peuvent venir négocier, et au bout du compte nous parlerons de tout. » Il a également affirmé qu'il ne savait pas s'il poursuivrait son aventure avec l'équipe, bien qu'il soit lié par un contrat courant jusqu'à l'été 2027.

Selon le quotidien espagnol « Marca », ces déclarations n'ont pas plu à Hans Flick, malgré sa conviction quant à la valeur technique du joueur, tandis que la direction du Barça gère la situation avec calme, dans un contexte d'intérêt du Paris Saint-Germain pour le recruter, sans offre officielle à ce jour.