Fermin Lopez, le milieu de terrain du Barça, a tenu des propos remarqués avant le Clasico face au Real Madrid, en désignant les éléments les plus dangereux de la formation madrilène, en révélant le joueur qu'il préférerait écarter de la rencontre, et en annonçant son choix pour le Ballon d'Or, affirmant son soutien à son jeune coéquipier Lamine Yamal.

Lors d'un entretien avec la chaîne « RTVE », Fermin a évoqué la confrontation à venir, insistant sur le fait que les conditions dans lesquelles les deux équipes abordent le match ne représentent pas le facteur décisif, compte tenu de leur grand potentiel et de la nécessité pour chacune de se concentrer sur sa performance et sur les détails de la rencontre.

Le joueur du Barça a déclaré : « Peu importe la manière dont chaque équipe arrive au match, car nous sommes deux équipes formidables, et nous devons nous concentrer sur notre jeu et soigner les détails. Nous espérons gagner. »

Fermin a abordé les principales armes du Real Madrid, soulignant le rôle que joue le gardien belge Thibaut Courtois dans le dénouement des matches, ainsi que le danger offensif que représente le Français Kylian Mbappé, précisant qu'il choisirait d'écarter les deux joueurs ensemble si l'occasion lui en était donnée.

Il a ajouté : « Courtois a offert beaucoup de points à son équipe et détourne de nombreux ballons, et Mbappé fait la différence dans le match. Si possible, je les écarterais tous les deux, mais nous devons maîtriser l'ensemble des joueurs du Real Madrid en tant qu'équipe. »

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Fermin répond aux propos de Mourinho

Le joueur du Barça a abordé les déclarations de José Mourinho concernant l'ambiance du Clasico, affirmant que son équipe ne souhaite pas s'engager dans la polémique liée à l'arbitrage et préfère se concentrer sur sa performance sur le terrain.

Fermin a déclaré : « Nous n'entrons pas dans la polémique autour des arbitres. Nous faisons les choses bien et nous incarnons les valeurs que représente le Barça. Nous devons suivre notre propre chemin, et s'ils veulent entrer dans ce débat, c'est bon pour eux d'alimenter la polémique. Son discours est fatigant, et sur le terrain nous montrons le niveau que nous avons. »

Fermin parle de son retour de blessure

Le milieu de terrain espagnol a évoqué son état physique après son rétablissement de blessure, affirmant être pleinement prêt à reprendre le jeu et saluant la confiance que lui accorde l'entraîneur Hansi Flick, qui l'aide à donner le meilleur de lui-même et à continuer à progresser au sein de l'équipe.

Il a expliqué : « Je me suis déjà remis de ma blessure et je suis prêt à 100 %. Hansi me donne une place importante et une grande confiance, je suis revenu en bonne santé de ma blessure, et je dois continuer à travailler de cette façon pour aider l'équipe. »

Lamine Yamal, son choix pour le Ballon d'Or

Concernant le Ballon d'Or, Fermin n'a pas hésité à choisir son coéquipier Lamine Yamal, estimant qu'il est le meilleur, confirmant une nouvelle fois son soutien au jeune prodige qui représente l'un des noms les plus en vue dans les rangs du Barça.

Fermin a dit clairement : « Lamine Yamal, parce qu'il est le meilleur. »