Fermin Lopez, milieu de terrain du Barça, a révélé son admiration pour le niveau affiché par l'une des recrues du club, affirmant que l'ailier anglais Anthony Gordon a été la signature qui l'a le plus surpris lors du mercato estival.

Fermin traverse l'une de ses meilleures périodes sur le plan sportif, après avoir réussi à surmonter le choc de son absence à la Coupe du monde 2026, disputée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, en raison d'une fracture du métatarse du pied droit, avant de revenir en force et d'afficher un niveau remarquable avec le Barça et la sélection espagnole.

Le joueur du Barça a réalisé un début de saison très solide, avec 4 buts et deux passes décisives lors des premières journées de Liga, ce qui a poussé Luis de la Fuente à le convoquer en sélection espagnole durant la trêve internationale.

Lors d'un entretien accordé au journal Mundo Deportivo depuis le camp de la sélection espagnole à Las Rozas, Fermin a évoqué son niveau avec le Barça et la sélection, avant d'être interrogé sur la nouvelle recrue qui l'a le plus étonné au sein de l'équipe.

Fermin a d'abord déclaré, à propos de Rodri : « Je le connaissais déjà, donc je n'ai pas non plus été surpris », avant de révéler son choix pour Gordon, expliquant : « Nous avons affronté Newcastle plusieurs fois en Ligue des champions, mais je ne l'avais pas beaucoup vu. Je n'ai pas regardé beaucoup de matches et, honnêtement, j'ai été très surpris. »

Le joueur du Barça a salué les qualités de l'ailier anglais, estimant qu'il constituera un renfort important pour l'équipe, en déclarant : « C'est un joueur qui va beaucoup nous aider », en référence aux atouts qu'il peut apporter à l'équipe et qui n'étaient pas disponibles de la même manière la saison dernière.

Selon Fermin, Gordon a rapidement réussi à s'adapter au sein du Barça et a également montré une bonne entente avec ses coéquipiers, ce qui s'est reflété dans ses prestations avec l'équipe depuis son arrivée, alors que Fermin lui-même continue d'afficher un très bon niveau après son retour de blessure.