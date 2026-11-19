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Rio Ferdinand, ancien défenseur de l'Angleterre et de Manchester United, a évoqué l'immense potentiel de Jude Bellingham, star du Real Madrid, ainsi que son avenir au sein du club merengue, en mettant en lumière la grande récompense qui l'attend s'il décide de poursuivre l'aventure avec l'équipe au cours des prochaines années.

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S'exprimant dans son podcast, Ferdinand, âgé de 48 ans, a déclaré, selon des propos rapportés par le quotidien espagnol Marca : « Si Jude Bellingham reste à Madrid , il deviendra capitaine du Real Madrid. S'il décide de rester, il portera le brassard au sein du club. »

L'ancien défenseur anglais, qui a porté au cours de sa carrière les maillots de West Ham, Bournemouth, Leeds United, Manchester United et Queens Park Rangers, a salué les qualités de Bellingham, assurant qu'il s'agit d'un joueur exceptionnel, à l'aise dans tous les aspects du football.

« Bellingham est un joueur incroyable : il obtient une note de 8 ou plus dans chaque compartiment du jeu. Il est capable de se sortir du pressing dans n'importe quelle zone du terrain, il a la puissance pour porter le ballon vers l'avant, mais aussi pour revenir en arrière, récupérer la possession, gratter des ballons, s'opposer à ses adversaires et les presser », a-t-il ajouté.

« En plus de cela, il a la capacité de marquer des buts et de briller dans les moments décisifs. Le niveau qu'il affiche sous le maillot de l'Angleterre me fait me demander si nous avons déjà vu un joueur évoluer à un tel niveau avec la sélection », a-t-il poursuivi.

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Ferdinand est également revenu sur l'influence de Bellingham dans la victoire de l'Angleterre face à l'Espagne (3-2), il y a quelques jours à Madrid, en Ligue des nations, usant d'un ton ironique pour décrire l'ampleur de l'attention médiatique et commerciale dont bénéficie le joueur, en plus de ses performances sur le terrain.

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« Le match a commencé, et Jude avait l'air de dire : excusez-moi, est-ce qu'on peut recentrer l'attention sur moi ? Les projecteurs doivent revenir sur moi. Je pose désormais pour de nombreuses marques », a-t-il lancé.

L'ancienne star de Manchester United a assuré que de nombreuses entreprises et marques se bousculent pour collaborer avec Bellingham, mais que celui-ci continue, dans le même temps, d'afficher un niveau remarquable sur le rectangle vert.

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« Toutes les marques veulent Bellingham, et pourtant Jude continue de briller sur le terrain. Parfois, quand on voit un joueur se lancer dans des activités en dehors du football, les gens pensent immédiatement qu'il s'est dispersé et qu'il a perdu son niveau, mais ce garçon continue de progresser et devient meilleur. Son importance pour l'Angleterre est inestimable », a-t-il expliqué.

Ferdinand a conclu en saluant les performances de Bellingham avec sa sélection , estimant que son niveau international avait déjà dépassé ce qu'ont réalisé plusieurs légendes du football anglais, comme Paul Scholes, Frank Lampard et Steven Gerrard.

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À noter que Bellingham a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid cette saison, pour 5 buts inscrits et 4 passes décisives.

Le Real Madrid occupe la deuxième place du classement de la Liga avec 30 points, à 3 longueurs du leader, Barcelone, et s'apprête à recevoir le Celta Vigo samedi prochain, pour le compte de la 13e journée du championnat.