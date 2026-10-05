La star anglaise Rio Ferdinand, légende de Manchester United, a ouvert le feu sur Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, en raison de sa crise avec Cristiano Ronaldo, le capitaine d'Al-Nassr, durant la trêve internationale en cours.

Une crise explosive a éclaté entre Jesus et Ronaldo, après que le technicien portugais a décidé de ne pas aligner "le Don" lors de la confrontation face à la Norvège, dans la 2e journée de la Ligue des nations européenne, bien qu'il ait demandé à la star d'Al-Nassr d'effectuer des exercices d'échauffement dans le but d'y recourir pendant une demi-heure.

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Jesus a expliqué que les conditions du match l'ont amené à revenir sur sa décision d'aligner Ronaldo, refusant de commenter le mécontentement de la star d'Al-Nassr face à sa non-participation. Il a justifié cela par le fait qu'il est l'entraîneur et le premier décideur, et que Cristiano ne changera pas ses convictions, ce qui a provoqué le départ de ce dernier du rassemblement.

Ferdinand a déclaré dans des propos tenus dans son émission "rio presents" : "Cristiano Ronaldo a été confronté à une situation très mauvaise, et il a été traité d'une manière inconvenante, car il représente une grande histoire dans le monde du football."

Il a ajouté : "Jesus ne s'est pas bien comporté avec Ronaldo, et il a décidé de le traiter de cette manière, mais je ne trouve aucune explication à cela, car cet entraîneur se prend pour Alex Ferguson ou Pep Guardiola."

Il a conclu : "Je ne sais pas pourquoi il se place parmi les grands entraîneurs, je ne trouve pas d'explication à cela, et il aurait dû respecter Cristiano Ronaldo comme il se doit."

Il convient de noter que la Fédération portugaise de football tente de mettre fin à la crise et de ramener Ronaldo lors du prochain rassemblement afin de terminer sa carrière d'une manière digne de son histoire, mais le buteur historique du football n'a rien commenté jusqu'à présent, se contentant d'un communiqué dans lequel il a affirmé qu'il révélerait la vérité plus tard.



