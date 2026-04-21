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Rian Rosendaal

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Fenerbahçe traverse une répétition générale mouvementée à la veille du clasico face à Galatasaray

Konyaspor vs Fenerbahce
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Coupe de Turquie

Fenerbahçe a été éliminé de la Coupe de Turquie. Le dauphin du championnat s’est incliné 1-0 face à Konyaspor mardi soir en quart de finale. Une préparation peu convaincante avant le choc de dimanche prochain contre le leader Galatasaray.

Les visiteurs ont pourtant frôlé l’ouverture du score durant le temps réglementaire, notamment par l’intermédiaire de Talisca, sans succès. La rencontre s’est donc prolongée, puis les deux formations se préparaient à une séance de tirs au but.

Blaz Kramer est fauché dans la surface, et, après consultation du VAR, Marko Jevtovic transforme le penalty en battant Ederson.

Les Stambouliotes, qui n’ont pas eu le temps de réagir, voient ainsi leur parcours s’arrêter net en quarts de finale. C’est un nouveau coup d’arrêt quatre jours après le match nul 2-2 concédé contre Rizespor, lors duquel Ederson avait déjà commis une erreur coûteuse, faisant perdre des points précieux dans la course au titre.

Les Stambouliotes doivent désormais se remobiliser avant le choc de dimanche face à Galatasaray, qui compte quatre points d’avance. Le leader se prépare parallèlement pour son rendez-vous de Coupe de Turquie mercredi contre Genclerbirligi. 

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