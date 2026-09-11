Fenerbahçe s’est finalement résolu au départ de son entraîneur principal Ismail Kartal, rapportent les médias turcs vendredi après-midi. Le club stambouliote n’est pas parvenu à faire changer d’avis le technicien, si bien que Dirk Kuijt prend provisoirement en charge l’équipe en tant qu’entraîneur intérimaire.

Kartal a provoqué une grande surprise jeudi soir après le match de Ligue des champions contre l’AS Roma. Fenerbahçe a fait match nul 1-1, après quoi l’entraîneur a annoncé sa démission de manière totalement inattendue lors de la conférence de presse.

Peu auparavant, Kartal avait encore longuement félicité ses joueurs. « Ce soir, je félicite mes joueurs et je démissionne. Je veux remercier nos supporters, les membres des médias, mon staff et mes joueurs pour tout le soutien que j’ai reçu jusqu’à présent », a-t-il déclaré.

L’entraîneur a affirmé avoir pris sa décision dans l’intérêt du grand club turc. « J’ai pris cette décision pour ouvrir la voie à mon club. Nous avons pris cette décision ensemble, en équipe », a ajouté Kartal, qui a par ailleurs fait savoir qu’il ne souhaitait plus revenir comme entraîneur de Fenerbahçe.

Le président Aziz Yildirim a d’abord refusé de collaborer au départ de Kartal. « Il reste notre entraîneur et je le lui ai aussi dit. Nous continuons ensemble, nous sommes comme une famille. Jusqu’à mon départ, il restera l’entraîneur principal », a réagi le président après cette annonce surprise.

Vendredi, il est toutefois apparu qu’un retour de Kartal devenait de plus en plus improbable. L’entraîneur ne s’est pas présenté à l’entraînement, avait selon le journaliste Yagiz Sabuncuoglu éteint ses téléphones et était injoignable pour la direction du club, après quoi Kuijt a dirigé la séance avec Zeki Göle.

Selon les médias turcs, Fenerbahçe a désormais accepté que Kartal s’en aille bel et bien. La direction aurait encore tenté de le convaincre de rester, mais sans succès, si bien que Kuijt est en tout cas provisoirement responsable de l’équipe première.

Kuijt prépare avec l’équipe première le prochain match de championnat, lundi prochain sur la pelouse de Gaziantep.