Fenerbahçe n’a pas commis d’erreur dimanche en Süper Lig. Les Canaris jaunes se sont imposés 0-2 face à Samsunspor grâce à des buts de Vedat Muriqi et Oguz Aydin. L’équipe de l’entraîneur Ismail Kartal compte désormais six points en trois matches, tandis que Samsunspor doit également se contenter de quatre points après trois rencontres.

Fenerbahçe ne pouvait presque pas mieux commencer le match à Samsun. Oguz a centré pour Muriqi, qui est resté d’un calme absolu et a placé le ballon du gauche dans le petit filet gauche : 0-1.

Muriqi semblait n’avoir eu besoin que de quelques minutes de plus pour obtenir un penalty, lorsqu’après sa frappe dans la surface de Samsunspor, il a été touché au tibia par Gabriele Guarino. L’arbitre et la VAR n’ont pas jugé la faute suffisamment grave.

Après un bon travail préparatoire d’Archie Brown, le Kosovar a eu une nouvelle occasion d’inscrire son deuxième but de la soirée. À quelques mètres du but, il a placé une tête qui a heurté la barre, à sa propre stupeur.

Cinq minutes après la pause, Fenerbahçe a finalement inscrit le 0-2 tant attendu. Fenerbahçe a lancé une contre-attaque et Irfan Can Kahveci a trouvé de l’espace sur la gauche pour Oguz, qui s’est mis le ballon sur son pied gauche avant de décocher une frappe dévastatrice.

Fenerbahçe a continué à se procurer des occasions d’alourdir le score, mais en raison des ratés, notamment de Muriqi et de Romelu Lukaku, il n’y a plus eu de but. Comme la défense, avec notamment Nathan Aké, a préservé sa cage inviolée, cela n’a en rien gêné Fenerbahçe : 0-2.