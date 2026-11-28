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Fenerbahçe - Erzurumspor FK : heure du coup d'envoi

Super Lig - Journée 13 29 nov. 2026 - 11:00 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe reçoit Erzurumspor FK en Süper Lig. Le match se joue au Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, à Istanbul.

Les locaux arrivent portés par leurs résultats européens. En Ligue des champions, Fenerbahçe s'est récemment imposé 1-0 sur le terrain du Shakhtar Donetsk, après avoir battu Liverpool 3-2.

En championnat, les résultats ont été moins convaincants. Fenerbahçe a récemment dû se contenter d'un nul 2-2 contre Kocaelispor et a subi une défaite 2-1 face à Göztepe fin octobre. L'entraîneur Emre Belözoglu doit gérer l'alternance entre la compétition européenne et le championnat.

Erzurumspor se déplace avec beaucoup moins de confiance. L'équipe de l'entraîneur Serkan Özbalta a récemment perdu 1-0 contre Göztepe. Il s'agissait déjà de sa troisième défaite lors de ses quatre derniers matches de championnat.

Les visiteurs ont entre-temps remporté un succès 3-1 sur le terrain de Gaziantep FK. Ils ont également battu Eyupspor 2-0. Ces résultats remontent toutefois déjà à plusieurs semaines.

Sept places séparent les deux clubs au classement. Toutes les informations sur la chaîne TV et le streaming pour suivre le match figurent ci-dessous.

Les faits marquants de la semaine : qu'en est-il de Fenerbahçe et d'Erzurumspor FK ?

Fenerbahçe compte trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches officiels. L'équipe s'est récemment imposée 1-0 sur le terrain du Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Auparavant, elle avait fait match nul 2-2 contre Kocaelispor et gagné 5-0 chez Corum FK. Au total, Fenerbahçe a inscrit 12 buts et en a encaissé 6.

Erzurumspor affiche deux victoires et trois défaites. Son dernier match s'est soldé par une défaite 1-0 contre Göztepe, après un revers 2-1 sur le terrain de Rizespor. Le bilan de buts des visiteurs est de 7 marqués et 7 encaissés.

Fenerbahçe - Erzurumspor FK : compositions

Fenerbahçe - Erzurumspor FK : forme des équipes

Fenerbahçe - Erzurumspor FK : bilan des confrontations directes

Fenerbahçe - Erzurumspor FK : les classements