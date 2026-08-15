Fenerbahçe a concédé d’entrée une défaite lors de la première journée de la Süper Lig turque. En déplacement chez Gençlerbirligi, les Canaris jaunes se sont inclinés à la surprise générale sur le score de 2-1. Après l’ouverture du score d’Anderson Talisca, son cinquième but lors de ses cinq derniers matches, tout a complètement tourné au vinaigre pour Fenerbahçe.

Du côté de Fenerbahçe, l’entraîneur Ismail Kartal pouvait compter sur un de ses trois Néerlandais : Nathan Aké. Le vétéran était titulaire et formait la charnière centrale avec Milan Skriniar. Jayden Oosterwolde et Anthony Musaba sont encore en convalescence.

On notera aussi que N'Golo Kanté et Mason Greenwood ont débuté sur le banc. Kartal a très probablement fait ce choix en pensant aux barrages de la Ligue des champions contre l’Olympique Lyonnais. Le match aller à Istanbul se joue déjà mardi.

Même sans ces stars sur le terrain, Fenerbahçe a pris l’avantage après un petit quart d’heure. La frappe d’Oguz Aydin a d’abord été repoussée par Irfan Egribayat, mais l’ancien gardien de Fener n’a ensuite rien pu faire sur la reprise de Talisca : 0-1.

Un moment d’inattention de Mattéo Guendouzi a fait disparaître l’avance avant la pause. Le Français s’est fait chiper le ballon par Sekou Koita, qui a servi Franco Tongya. L’Italien a piqué juste dans le petit filet opposé : 1-1.

Dix minutes après la pause, Fenerbahçe a encaissé un nouveau coup dur. Abdurrahim Dursun a lancé un sprint impressionnant et a en plus adressé un centre tranchant à Ogulcan Ülgün, qui a placé une tête imparable : 2-1.

Fenerbahçe a dû courir après le score, mais Irfan s’est révélé infranchissable. Il a ainsi contrarié son ancien employeur avec une superbe parade sur une frappe surpuissante de Talisca.

Même le point du nul n’était plus à portée pour Fenerbahçe, où les entrants Greenwood, Kanté, Kerem Aktürkoglu, Vedat Muriqi et Nelson Semedo n’ont pas non plus réussi à faire la différence. Entre les deux rencontres face à Lyon, Fener recevra Konyaspor.