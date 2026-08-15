Fenerbahçe a concédé d’entrée une défaite lors de la première journée de Süper Lig turque. En déplacement chez Gençlerbirligi, les Canaris jaunes se sont inclinés à la surprise générale sur le score de 2-1. Après l’ouverture du score d’Anderson Talisca, son cinquième but lors de ses cinq derniers matches, tout a complètement tourné au vinaigre pour Fenerbahçe.

À Fenerbahçe, l’entraîneur Ismail Kartal disposait d’un de ses trois Néerlandais : Nathan Aké. Le vétéran était titulaire et formait la charnière centrale avec Milan Skriniar. Jayden Oosterwolde et Anthony Musaba sont encore en phase de récupération.

On notera aussi que N'Golo Kanté et Mason Greenwood ont débuté sur le banc. Kartal a très probablement fait ce choix en pensant aux barrages de la Ligue des champions contre l’Olympique Lyonnais. Le match aller à Istanbul se jouera dès mardi.

Même sans ces stars sur le terrain, Fenerbahçe a pris l’avantage après un petit quart d’heure. La frappe d’Oguz Aydin a d’abord été repoussée par Irfan Egribayat, mais l’ancien gardien de Fener n’a ensuite rien pu faire sur la reprise victorieuse de Talisca : 0-1.

Un moment d’inattention de Mattéo Guendouzi a permis à l’avance de disparaître avant même la pause. Le Français s’est fait subtiliser le ballon par Sekou Koita, qui a servi Franco Tongya. L’Italien a piqué son ballon dans le petit filet opposé : 1-1.

Dix minutes après la pause, Fenerbahçe a encaissé un nouveau coup dur. Abdurrahim Dursun a placé un sprint impressionnant et a en plus adressé un centre millimétré à Ogulcan Ülgün, qui a placé une tête imparable : 2-1.

Fenerbahçe a dû courir après le score, mais Irfan allait se révéler infranchissable. Il a ainsi contrarié son ancien club avec une superbe parade sur une frappe surpuissante de Talisca.

Fenerbahçe n’a même pas réussi à arracher un point, et les entrants Greenwood, Kanté, Kerem Aktürkoglu, Vedat Muriqi et Nelson Semedo n’ont pas non plus pu faire la différence. Entre les deux rencontres face à Lyon, Fener recevra Konyaspor.