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Dani Olmo continue de s'affirmer comme un joueur décisif au FC Barcelone. Ce dimanche soir, au stade de Riazor, il a été le grand artisan de l'avance du club catalan sur le Deportivo La Corogne, à l'occasion de la 14e journée de la Liga, une rencontre lourde de sens pour l'équipe et ses supporters.

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Le FC Barcelone n'a pas mis longtemps à imposer sa loi. Lamine Yamal a ouvert le score 85 secondes seulement après le coup d'envoi, profitant de l'intelligence de Dani Olmo dans la surface : ce dernier a laissé filer le ballon d'une manière qui a déstabilisé la défense du Deportivo, et le jeune ailier n'a pas hésité à le propulser au fond des filets.

Ce but précoce a offert un avantage rapide au leader de la Liga, mais les locaux ont refusé de baisser les bras et ont réussi à répliquer quelques minutes plus tard, dans une ambiance bouillante dans les tribunes du stade de Riazor.

À la 9e minute, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a remis les deux équipes à égalité. Servi par une passe en profondeur parfaitement dosée, il a utilisé sa puissance physique pour prendre le dessus sur le défenseur barcelonais Pau Cubarsí, avant de lober avec brio le gardien Joan García, sorti à sa rencontre sans parvenir à l'arrêter.

Le but d'Aubameyang a relancé le suspense et contraint le Barça à chercher rapidement à reprendre l'avantage, tandis que les locaux comptaient bien profiter du soutien de leur public pour surprendre le leader.

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La réponse catalane ne s'est pas fait attendre : Dani Olmo a redonné l'avantage au FC Barcelone à la 21e minute, concluant une action construite d'une tête puissante, sur un centre précis de Gordon venu du côté droit.

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L'action est partie d'un superbe rush de Gordon, qui a habilement éliminé Mella avant de s'infiltrer jusqu'à la ligne de but et d'adresser un centre qui a trouvé Olmo au bon endroit. Le milieu offensif l'a alors placé de la tête au fond des filets, battant le gardien Leo Román, qui tentait de s'interposer à bout portant.

Le but d'Olmo n'a pas seulement modifié le tableau d'affichage : il a confirmé son immense influence sur le cours du match, lui qui avait déjà contribué au premier but de Lamine Yamal avant de se charger lui-même de redonner l'avantage au club catalan.

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Ainsi, Olmo a été directement impliqué sur les deux buts du Barça, confirmant sa valeur dans le système offensif de l'équipe et sa capacité à faire la différence, aussi bien par ses déplacements sans ballon que dans la finition.

Un nouveau record historique dans la carrière d'Olmo

De son côté, le compte spécialisé dans les statistiques « Mister Chip » a mis en lumière une donnée remarquable concernant l'international espagnol : son but face au Deportivo La Corogne, son 19e en Liga, est le premier qu'il inscrit de la tête dans cette compétition.

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Cette statistique est d'autant plus significative qu'Olmo n'avait jusqu'ici jamais marqué plus d'un but de la tête sous le maillot du FC Barcelone, toutes compétitions confondues. C'était face à l'Inter Milan, en demi-finale retour de la Ligue des champions en 2025, lors d'un match remporté 4-3 par le club italien.

Cette rencontre revêt une grande importance pour le FC Barcelone, qui l'a abordée avec l'objectif de prendre les trois points pour consolider sa place en tête du classement de la Liga, en profitant du faux pas de son rival, le Real Madrid, battu 1-2 par le Deportivo Alavés.

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Une victoire représenterait une occasion précieuse pour le club catalan de creuser l'écart avec son plus proche poursuivant et de porter un nouveau coup à ses concurrents dans la course au titre.

Ce déplacement à Riazor revêt en outre un caractère exceptionnel : il s'agit de la première visite du Barça dans ce stade depuis huit ans, et il coïncide avec le 127e anniversaire de la fondation du club, célébré le 29 novembre. De quoi rendre l'occasion encore plus spéciale pour les supporters blaugranas, qui espèrent fêter l'anniversaire de leur club par une précieuse victoire.