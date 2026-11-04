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FC Thoune - Heart of Midlothian : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 12:45 Arena Thun

Le match entre le FC Thoune et Heart of Midlothian débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

FC Thoune - Heart of Midlothian en direct aujourd’hui : où voir le match à la télévision et en streaming ?

Le match sera diffusé en direct en Suisse sur SRF Info. Toutes les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Les sujets de la semaine : qu’est-il arrivé au FC Thoune et à Heart of Midlothian ?

Sur ses cinq derniers matches, le FC Thoune compte deux victoires, une défaite et deux autres défaites, soit un bilan de 2 victoires et 3 défaites. Son dernier succès est une victoire 4-5 à l’extérieur contre le FC Lausanne-Sport, le 1er novembre. Auparavant, Thoune avait perdu 2-3 contre le FC Lugano. En Ligue Conférence, Thoune n’a marqué aucun but lors de ses deux matches et s’est incliné face à Hajduk Split et Twente Enschede.

Heart of Midlothian affiche un bilan de 1 victoire, 1 match nul et 3 défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-2 contre Hibernian en Coupe de la Ligue. Avant cela, Hearts avait fait match nul 2-2 contre Rangers, tandis que son match de Ligue Conférence contre Trabzonspor s’était terminé par une défaite 0-2. Sa plus lourde défaite a été le 1-7 contre le Celtic Glasgow.

FC Thoune - Heart of Midlothian : compositions d’équipe

FC Thoune - Heart of Midlothian : forme

FC Thoune - Heart of Midlothian : bilan des confrontations directes

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