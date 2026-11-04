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FC Thoune - Heart of Midlothian en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

FC Thoune vs Heart of Midlothian
FC Thoune
Heart of Midlothian
Ligue Conférence

En Ligue Conférence, le FC Thoune affronte Heart of Midlothian. Mais qui diffuse la rencontre en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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FC Thoune - Heart of Midlothian : heure du coup d’envoi

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Ligue Conférence - Journée 3
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Le match entre le FC Thoune et Heart of Midlothian débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

FC Thoune - Heart of Midlothian en direct aujourd’hui : où voir le match à la télévision et en streaming ?

Le match sera diffusé en direct en Suisse sur SRF Info. Toutes les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Les sujets de la semaine : qu’est-il arrivé au FC Thoune et à Heart of Midlothian ?

Sur ses cinq derniers matches, le FC Thoune compte deux victoires, une défaite et deux autres défaites, soit un bilan de 2 victoires et 3 défaites. Son dernier succès est une victoire 4-5 à l’extérieur contre le FC Lausanne-Sport, le 1er novembre. Auparavant, Thoune avait perdu 2-3 contre le FC Lugano. En Ligue Conférence, Thoune n’a marqué aucun but lors de ses deux matches et s’est incliné face à Hajduk Split et Twente Enschede.

Heart of Midlothian affiche un bilan de 1 victoire, 1 match nul et 3 défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-2 contre Hibernian en Coupe de la Ligue. Avant cela, Hearts avait fait match nul 2-2 contre Rangers, tandis que son match de Ligue Conférence contre Trabzonspor s’était terminé par une défaite 0-2. Sa plus lourde défaite a été le 1-7 contre le Celtic Glasgow.

THU

THU - Forme

TWE
D1-0
SCH
V2-2
HAS
D0-1
LUG
D2-3
LAU
V4-5
But marqué (encaissé)
9/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
HEA

HEA - Forme

CEL
D7-1
TRS
D2-0
MOT
V0-2
RAN
N2-2
HIB
D1-2
But marqué (encaissé)
6/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

FC Thoune - Heart of Midlothian : compositions d’équipe

FC Thoune vs Heart of Midlothian Équipes probables

Entraineur

  • G. Privitelli

FC Thoune - Heart of Midlothian : forme

THU

THU - Forme

TWE
D1-0
SCH
V2-2
HAS
D0-1
LUG
D2-3
LAU
V4-5
But marqué (encaissé)
9/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
HEA

HEA - Forme

CEL
D7-1
TRS
D2-0
MOT
V0-2
RAN
N2-2
HIB
D1-2
But marqué (encaissé)
6/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

FC Thoune - Heart of Midlothian : bilan des confrontations directes

FC Thoune - Heart of Midlothian : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
N
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
210112-13
D
V
18
FribourgFribourgSCF
210135-23
D
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
22
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
201145-11
N
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
D
N
26
AGFAGFAGF
201112-11
N
D
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
N
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
N
32
FC ThouneFC ThouneTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter D.Inter D.ESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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