Comment regarder FC Porto - Sporting CP avec un VPN

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. Faites appel à un fournisseur de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Consultez son site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

Liga Portugal - Journée 12 29 nov. 2026 - 15:30 Estadio do Dragao

Le FC Porto reçoit le Sporting CP à l’Estadio do Dragao en Liga Portugal, avec le trio de tête du championnat sous les projecteurs.

Porto est en tête du classement et a remporté ses 11 matches de championnat cette saison. L’équipe de Francesco Farioli reste sur une victoire 1-0 à l’extérieur face à Feyenoord, mardi en Ligue des champions.

Le Sporting occupe la troisième place avec 24 points, à neuf longueurs du leader. L’équipe de Paulo Fonseca vient de faire match nul 2-2 contre Manchester United à Lisbonne en Ligue des champions. Luis Suarez a inscrit un doublé ce soir-là, mais le Sporting a laissé échapper des points à domicile.

Après ce match, Fonseca a estimé que le Sporting avait manqué de chance sur le deuxième but encaissé et que son équipe aurait pu gagner. Suarez a reconnu que le groupe repartait avec un goût amer et a déclaré qu’il devait travailler pendant les 90 minutes.

Porto s’est montré solide à l’extérieur en Europe comme à domicile en championnat, et les rencontres entre ces deux équipes ont souvent été serrées à l’Estadio do Dragao. Cinq de leurs six dernières confrontations en championnat à Porto se sont soldées par un match nul.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Actualités des équipes et effectifs