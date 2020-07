FC Nantes - Trois cas positifs au Covid-19

Le FC Nantes a annoncé ce vendredi que trois de ses membres ont été testés positivement au coronavirus, dont un joueur : le milieu Marcus Coco.

Crise sanitaire oblige, les clubs français prennent toutes les précautions nécessaires depuis leur retour à l'entraînement. Néanmoins, celles-ci ne suffisent visiblement pas toujours. Ce vendredi, c'est le FC qui vient d'en faire l'expérience. En effet, le club a annoncé via un communiqué officiel que trois de ses membres ont été testés positivement au coronavirus, dont un joueur. Celui-ci n'est autre que le milieu de terrain Marcus Coco, comme révélé par le club lui-même.

"Le club travaille en étroite collaboration avec l'ARS"



"Le club est donc dans l’obligation de se déplacer en avec un groupe réduit. Seules les personnes testées négatives seront du déplacement. Le département médical du club est et sera très attentif à l’évolution sanitaire individuelle de chaque joueur et staff dans les prochaines semaines", écrit d'abord le FC Nantes dans son communiqué, précisant aussi travailler en étroite collaboration avec l'Agence Régionale de Santé afin de veiller à contenir la propagation du virus.



"Un personnel administratif proche de l’effectif professionnel étant aussi positif (asymptomatique), un renforcement des mesures sanitaires va être appliquées au sein du club. Le club travaille en étroite collaboration avec l'Agence Régionale de Santé afin de mettre en place les protocoles les plus adaptés, le club tient à remercier l'Agence pour sa réactivité et son soutien. L’ensemble du club est mobilisé et met tout en œuvre pour protéger ses salariés", précisent les Canaris.

Enfin, les pensionnaires de ont apporté leur soutien aux personnes concernées. "L'ensemble du Club adresse son soutien à Marcus Coco et aux deux salariés positifs et espère les revoir en bonne santé très prochainement à la Jonelière", peut-on lire sur le site officiel du club. Souhaitons-leur un bon rétablissement.