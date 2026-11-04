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FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 15:00 AIL Arena

Le match entre le FC Lugano et le FK Kauno Zalgiris débutera le 5 novembre 2026 à 21 h 00.

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté du FC Lugano et du FK Kauno Zalgiris ?

Le FC Lugano aborde cette rencontre fort d’une série parfaite de cinq victoires. Sur ces cinq matches, l’équipe a inscrit 16 buts et n’en a encaissé que sept. Lugano a récemment battu le FC Bâle 1893 sur le score de 2-1 ; sa victoire 2-5 à l’extérieur contre Getafe en Conference League a été particulièrement impressionnante.

Le FK Kauno Žalgiris affiche un bilan contrasté de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Žalgiris a remporté sa dernière rencontre 1-4 contre Hegelmann dans l’A Lyga lituanienne. En Conference League, l’équipe n’a toutefois pris aucun point : après une défaite 0-4 face à Brighton, elle s’est inclinée 1-4 contre Brann.

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : compositions d’équipe

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : forme

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : bilan des confrontations directes

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : les classements