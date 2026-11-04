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Ligue Conférence
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FC Lugano – FK Kauno Zalgiris : qui diffuse le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Lugano vs FK Kauno Zalgiris
Lugano
FK Kauno Zalgiris
Ligue Conférence

En Ligue Conférence, le FC Lugano affronte le FK Kauno Zalgiris. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : heure du coup d’envoi

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Ligue Conférence - Journée 3
AIL Arena

Le match entre le FC Lugano et le FK Kauno Zalgiris débutera le 5 novembre 2026 à 21 h 00.

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté du FC Lugano et du FK Kauno Zalgiris ?

Le FC Lugano aborde cette rencontre fort d’une série parfaite de cinq victoires. Sur ces cinq matches, l’équipe a inscrit 16 buts et n’en a encaissé que sept. Lugano a récemment battu le FC Bâle 1893 sur le score de 2-1 ; sa victoire 2-5 à l’extérieur contre Getafe en Conference League a été particulièrement impressionnante.

Le FK Kauno Žalgiris affiche un bilan contrasté de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Žalgiris a remporté sa dernière rencontre 1-4 contre Hegelmann dans l’A Lyga lituanienne. En Conference League, l’équipe n’a toutefois pris aucun point : après une défaite 0-4 face à Brighton, elle s’est inclinée 1-4 contre Brann.

LUG

LUG - Forme

ZVE
V3-2
PUF
V0-4
GET
V2-5
THU
V2-3
BAS
V2-1
But marqué (encaissé)
17/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
KZA

KZA - Forme

BHA
D4-0
SUD
V0-1
BRA
D1-4
ZAL
N0-0
HEG
V1-4
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : compositions d’équipe

Lugano vs FK Kauno Zalgiris Équipes probables

Entraineur

  • M. Croci-Torti

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : forme

LUG

LUG - Forme

ZVE
V3-2
PUF
V0-4
GET
V2-5
THU
V2-3
BAS
V2-1
But marqué (encaissé)
17/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
KZA

KZA - Forme

BHA
D4-0
SUD
V0-1
BRA
D1-4
ZAL
N0-0
HEG
V1-4
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : bilan des confrontations directes

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
N
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
210112-13
D
V
18
FribourgFribourgSCF
210135-23
D
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
22
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
201145-11
N
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
D
N
26
AGFAGFAGF
201112-11
N
D
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
N
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
N
32
FC ThouneFC ThouneTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter D.Inter D.ESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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