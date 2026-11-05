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Ligue Conférence
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FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Lugano vs FK Kauno Zalgiris
Lugano
FK Kauno Zalgiris
Ligue Conférence

En Ligue Conférence, le FC Lugano affronte le FK Kauno Zalgiris. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Conférence - Journée 3
AIL Arena

Le match entre le FC Lugano et le FK Kauno Zalgiris débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté du FC Lugano et du FK Kauno Zalgiris ?

Le FC Lugano aborde cette rencontre sur une série parfaite de cinq victoires. Lors de ces cinq matches, l’équipe a inscrit 16 buts et n’en a encaissé que sept. Lugano a récemment battu le FC Bâle 1893 (2-1) ; sa victoire 2-5 à l’extérieur contre Getafe en Conference League a été particulièrement impressionnante.

Le FK Kauno Žalgiris présente un bilan contrasté de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Lors de sa dernière rencontre, Žalgiris s’est imposé 1-4 face à Hegelmann dans l’A Lyga lituanienne. En Conference League, l’équipe n’a toutefois pris aucun point : après une défaite 0-4 contre Brighton, elle s’est inclinée 1-4 face à Brann.

LUG

LUG - Forme

ZVE
V3-2
PUF
V0-4
GET
V2-5
THU
V2-3
BAS
V2-1
But marqué (encaissé)
17/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
KZA

KZA - Forme

BHA
D4-0
SUD
V0-1
BRA
D1-4
ZAL
N0-0
HEG
V1-4
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : compositions d’équipe

Lugano vs FK Kauno Zalgiris compositions

3-5-2
Lugano crest
Lugano
LUG
Formation
FK Kauno Zalgiris crest
FK Kauno Zalgiris
KZA
5-3-2
D. von BallmoosD. von BallmoosA. PapadopoulosA. PapadopoulosE. AlioskiE. AlioskiL. MaiL. MaiA. KendouciA. KendouciB. KarimovB. KarimovM. MarquesM. MarquesU. BislimiU. BislimiD. Dos SantosD. Dos SantosY. CimignaniY. CimignaniA. AjetiA. AjetiD. MikelionisD. MikelionisJ. MoutachyJ. MoutachyN. EdokpolorN. EdokpolorA. TolordavaA. TolordavaA. HernandezA. HernandezR. LekiatasR. LekiatasV. SlivkaV. SlivkaA. KalikA. KalikA. BenchaibA. BenchaibL. KrekovicL. KrekovicG. DebeljuhG. Debeljuh
FK Kauno Zalgiris crest
FK Kauno Zalgiris
KZA
3-5-2
Lugano

Onze de départ

FK Kauno Zalgiris

Remplaçants

Entraineur

  • M. Croci-Torti
  • Z. Sopic

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : forme

LUG

LUG - Forme

ZVE
V3-2
PUF
V0-4
GET
V2-5
THU
V2-3
BAS
V2-1
But marqué (encaissé)
17/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
KZA

KZA - Forme

BHA
D4-0
SUD
V0-1
BRA
D1-4
ZAL
N0-0
HEG
V1-4
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : bilan des confrontations directes

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
MjaellbyMjaellbyMJA
321051+47
V
N
V
2
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
N
V
V
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
5
AjaxAjaxAJX
320173+46
V
V
D
6
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
7
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
8
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
9
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
D
V
V
10
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
11
FribourgFribourgSCF
320145-16
V
D
V
12
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
31114404
N
D
V
16
BragaBragaBRA
311123-14
N
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
311112-14
N
D
V
18
FC ThouneFC ThouneTHU
310232+13
V
D
D
19
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
310234-13
D
V
D
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
21
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
22
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
23
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
302156-12
N
N
D
24
AGFAGFAGF
302112-12
N
N
D
25
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302137-42
N
D
N
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
28
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
29
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301226-41
D
D
N
32
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
N
D
D
33
Inter D.Inter D.ESC
301226-41
N
D
D
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
N
D
D
35
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301216-51
D
D
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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