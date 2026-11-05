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FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 15:00 AIL Arena

Le match entre le FC Lugano et le FK Kauno Zalgiris débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté du FC Lugano et du FK Kauno Zalgiris ?

Le FC Lugano aborde cette rencontre sur une série parfaite de cinq victoires. Lors de ces cinq matches, l’équipe a inscrit 16 buts et n’en a encaissé que sept. Lugano a récemment battu le FC Bâle 1893 (2-1) ; sa victoire 2-5 à l’extérieur contre Getafe en Conference League a été particulièrement impressionnante.

Le FK Kauno Žalgiris présente un bilan contrasté de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Lors de sa dernière rencontre, Žalgiris s’est imposé 1-4 face à Hegelmann dans l’A Lyga lituanienne. En Conference League, l’équipe n’a toutefois pris aucun point : après une défaite 0-4 contre Brighton, elle s’est inclinée 1-4 face à Brann.

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : compositions d’équipe

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : forme

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : bilan des confrontations directes

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris : les classements