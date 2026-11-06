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FC Lucerne - BSC Young Boys : heure du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 13 7 nov. 2026 - 12:00 Swissporarena

À la Swissporarena de Lucerne, le FC Lucerne reçoit le BSC Young Boys pour un duel de Super League. Les deux équipes occupent des positions différentes au classement, ce qui rend cette rencontre intéressante.

Pour Lucerne, le début de cette phase de la saison a été mitigé. L’équipe de Jörg Portmann n’a pas convaincu dernièrement et a un besoin urgent de points pour s’éloigner du dernier tiers du classement.

Young Boys aborde ce déplacement dans une tout autre situation. Gerardo Seoane a remis les Bernois sur la bonne voie : le club occupe la deuxième place du classement et figure parmi les prétendants au titre cette saison.

Ce duel entre une équipe à domicile menacée de relégation et un poursuivant du leader a tout d’une affiche classique de Super League. Lucerne comptera sur ses supporters et l’avantage du terrain, tandis que Young Boys a les qualités nécessaires pour s’imposer à l’extérieur.

Pour suivre le match en direct, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion, l’heure du coup d’envoi et l’état des effectifs des deux équipes.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au FC Lucerne et au BSC Young Boys ?

Le FC Lucerne aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match de championnat s’est soldé par un nul 1-1 contre le FC Sion, après une défaite 2-1 face au FC Zurich. En coupe, Lucerne s’est imposé 1-0 sur le terrain du FC Winterthour, mais a subi une lourde défaite 4-0 contre le FC Lugano en championnat. La dynamique est clairement à la baisse : une seule victoire lors des quatre derniers matches officiels.

Le BSC Young Boys affiche une forme nettement meilleure. Les Bernois ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches, pour une défaite. Young Boys a toutefois perdu son dernier match de championnat 5-3 contre le FC Zurich, un revers après une belle série. Auparavant, le club avait remporté trois matches officiels consécutifs, dont une victoire 2-0 contre le FC Saint-Gall et un succès 2-0 sur le terrain du Grasshopper Club.

FC Lucerne - BSC Young Boys : compositions d’équipe

FC Lucerne - BSC Young Boys : forme récente

FC Lucerne - BSC Young Boys : bilan des confrontations directes

FC Lucerne - BSC Young Boys : les classements