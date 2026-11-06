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Super Coupe
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FC Lucerne - BSC Young Boys en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

FC Lucerne vs Young Boys
FC Lucerne
Young Boys
Super Coupe

En Super League suisse, le FC Lucerne affronte le BSC Young Boys. Mais qui diffuse la rencontre en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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FC Lucerne - BSC Young Boys : heure du coup d’envoi

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Super Coupe - Journée 13
Swissporarena

À la Swissporarena de Lucerne, le FC Lucerne reçoit le BSC Young Boys pour un duel de Super League. Les deux équipes occupent des positions différentes au classement, ce qui rend cette rencontre intéressante.

Pour Lucerne, le début de cette phase de la saison a été mitigé. L’équipe de Jörg Portmann n’a pas convaincu dernièrement et a un besoin urgent de points pour s’éloigner du dernier tiers du classement.

Young Boys aborde ce déplacement dans une tout autre situation. Gerardo Seoane a remis les Bernois sur la bonne voie : le club occupe la deuxième place du classement et figure parmi les prétendants au titre cette saison.

Ce duel entre une équipe à domicile menacée de relégation et un poursuivant du leader a tout d’une affiche classique de Super League. Lucerne comptera sur ses supporters et l’avantage du terrain, tandis que Young Boys a les qualités nécessaires pour s’imposer à l’extérieur.

Pour suivre le match en direct, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion, l’heure du coup d’envoi et l’état des effectifs des deux équipes.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au FC Lucerne et au BSC Young Boys ?

Le FC Lucerne aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match de championnat s’est soldé par un nul 1-1 contre le FC Sion, après une défaite 2-1 face au FC Zurich. En coupe, Lucerne s’est imposé 1-0 sur le terrain du FC Winterthour, mais a subi une lourde défaite 4-0 contre le FC Lugano en championnat. La dynamique est clairement à la baisse : une seule victoire lors des quatre derniers matches officiels.

Le BSC Young Boys affiche une forme nettement meilleure. Les Bernois ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches, pour une défaite. Young Boys a toutefois perdu son dernier match de championnat 5-3 contre le FC Zurich, un revers après une belle série. Auparavant, le club avait remporté trois matches officiels consécutifs, dont une victoire 2-0 contre le FC Saint-Gall et un succès 2-0 sur le terrain du Grasshopper Club.

LUZ

LUZ - Forme

SCF
D4-2
LUG
D4-0
WIN
V0-1
ZUR
D2-1
SIO
N1-1
But marqué (encaissé)
5/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
YB

YB - Forme

AAR
V1-2
GRA
V0-2
ACT
V0-5
GAL
V2-0
ZUR
D3-5
But marqué (encaissé)
14/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FC Lucerne - BSC Young Boys : compositions d’équipe

FC Lucerne vs Young Boys Équipes probables

Entraineur

  • J. Portmann

FC Lucerne - BSC Young Boys : forme récente

LUZ

LUZ - Forme

SCF
D4-2
LUG
D4-0
WIN
V0-1
ZUR
D2-1
SIO
N1-1
But marqué (encaissé)
5/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
YB

YB - Forme

AAR
V1-2
GRA
V0-2
ACT
V0-5
GAL
V2-0
ZUR
D3-5
But marqué (encaissé)
14/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FC Lucerne - BSC Young Boys : bilan des confrontations directes

Face à face

FC LucerneNulYoung Boys
0
1
4
Super Coupe
Young Boys badge
Young Boys
YB
3
FC Lucerne badge
FC Lucerne
LUZ
3
FDM
Super Coupe
FC Lucerne badge
FC Lucerne
LUZ
1
Young Boys badge
Young Boys
YB
2
FDM
Super Coupe
Young Boys badge
Young Boys
YB
2
FC Lucerne badge
FC Lucerne
LUZ
0
FDM
Super Coupe
FC Lucerne badge
FC Lucerne
LUZ
1
Young Boys badge
Young Boys
YB
2
FDM
Super Coupe
Young Boys badge
Young Boys
YB
2
FC Lucerne badge
FC Lucerne
LUZ
1
FDM
6Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

FC Lucerne - BSC Young Boys : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LuganoLuganoLUG
1211103610+2634
V
V
V
V
V
2
Young BoysYoung BoysYB
127413823+1525
D
V
V
V
N
3
SionSionSIO
127232518+723
N
V
D
N
V
4
FC ZuerichFC ZuerichZUR
126242526-120
V
V
V
N
V
5
FC St.GallFC St.GallGAL
126151922-319
V
D
V
V
D
6
ServetteServetteSER
125161716+116
D
V
V
D
V
7
FC Bâle 1893FC Bâle 1893BAS
124261822-414
D
N
D
D
V
8
FC LucerneFC LucerneLUZ
123451925-613
N
D
D
V
D
9
FC ThouneFC ThouneTHU
124172434-1013
V
D
D
V
D
10
FC VaduzFC VaduzVAD
123182425-110
N
D
V
D
D
11
Grasshopper ClubGrasshopper ClubGRA
122461528-1310
N
N
D
D
D
12
LausanneLausanneLAU
121381122-116
D
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation

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