Le FC Liverpool est engagé cette saison sur plusieurs fronts – championnat, coupe, Europe. Pour suivre les Reds sans rien manquer, il faut donc savoir précisément quelle compétition est diffusée sur quelle plateforme. La bonne nouvelle : avec la bonne combinaison, vous ne raterez aucun match.

Le récapitulatif ci-dessous vous montre quelles chaînes sont pertinentes pour Liverpool.

FC Liverpool, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Reds en direct à la TV et en livestream ?

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Voir le FC Liverpool en direct à la TV et en livestream en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Community Shield et Carabao Cup

Les droits de la Premier League en Allemagne appartiennent entièrement à Sky. La chaîne diffuse tous les matches de championnat en direct, aussi bien en diffusion individuelle qu’en multiplex. Les rencontres du FC Liverpool sont donc elles aussi bien installées dans la programmation de Sky.

Via WOW ou l’application Sky Go, vous pouvez également suivre les matches des Reds en livestream, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

À partir de la saison 2025/26, Sky a en plus élargi son offre anglaise avec les droits de l’English Football League (EFL) ainsi que de la Carabao Cup. D’éventuels matches de Liverpool en Coupe de la Ligue ou face à des adversaires de divisions inférieures seront donc eux aussi diffusés en direct sur Sky.

La FA Cup ainsi que le FA Community Shield sont diffusés en Allemagne en exclusivité par DAZN. Le service de streaming propose en direct toutes les rencontres concernées, y compris toutes les apparitions du FC Liverpool.

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La Ligue des champions est elle aussi répartie entre plusieurs diffuseurs pour Liverpool. La majorité des matches est diffusée en direct par DAZN. En revanche, une affiche de gala sélectionnée le mardi soir est diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video.

À partir de la saison 2027/28, une réorganisation plus importante interviendra : Paramount+ fera alors son entrée dans la diffusion de la Ligue des champions et récupérera une part considérable des droits. Vous trouverez ici tous les détails connus sur ce nouveau lot de droits.

Si le FC Liverpool atteint la finale de la Ligue des champions, celle-ci sera, comme d’habitude, également diffusée en clair. Dans ce cas, c’est la ZDF qui assurera la retransmission en direct.

FC Liverpool, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Reds en direct à la TV et en livestream ? Live ticker sur SPOX

Nous suivrons également certains matches des Reds, avec un live ticker. Si nous couvrons une rencontre, le live ticker sera visible ici environ une heure avant le coup d’envoi.

Guide TV FC Liverpool : le club en bref