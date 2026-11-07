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FC Heidenheim - Hannover 96 : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 11 8 nov. 2026 - 07:30 Voith-Arena

Le FC Heidenheim reçoit Hannover 96 à la Voith-Arena, à Heidenheim, pour un duel de 2. Bundesliga. Les deux clubs traversent des phases différentes de leur saison, ce qui donne à cette rencontre un intérêt particulier.

Frank Schmidt aborde ce match à la tête d’un FC Heidenheim septième au classement. Le FCH vient toutefois de perdre à domicile contre Karlsruher SC (1-2), concédant ainsi sa deuxième défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Schmidt doit désormais retrouver la régularité qui avait caractérisé Heidenheim plus tôt dans la saison.

Hannover 96 arrive avec un nouvel élan. Sous la direction de Sandro Wagner, les joueurs de Basse-Saxe ont récemment battu Dynamo Dresden (2-1), décrochant leur première victoire sous les ordres de leur nouvel entraîneur. La situation reste néanmoins tendue : Hannover occupe la 15e place du classement avec onze points en dix matches.

Après la victoire, Wagner s’est montré aussi direct qu’à son habitude. En conférence de presse, il a souligné qu’il n’était pas entièrement satisfait sur le fond et a jugé le résultat avec sobriété : « Ce n’était tout simplement pas cool », même si les trois points comptaient. Cette attitude caractérise son approche chez les Rouges.

La situation est claire : Heidenheim veut rester au contact de la première moitié du classement, tandis que Hannover a besoin de points pour s’éloigner de la lutte contre la relégation. Retrouvez ci-dessous où regarder le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du FC Heidenheim et de Hannover 96 ?

Le FC Heidenheim aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Le FCH s’est récemment incliné 1-2 contre Karlsruher SC. Auparavant, il avait fait match nul 1-1 contre Energie Cottbus et perdu 1-3 face au VfL Wolfsburg. Sur ces cinq matches, Heidenheim a marqué cinq buts et en a encaissé sept.

Hannover 96 affiche une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier succès est la victoire 2-1 contre Dynamo Dresden. Auparavant, l’équipe s’était inclinée 0-2 contre Braunschweig et avait fait match nul 1-1 face à St. Pauli. Hannover a marqué quatre fois et encaissé huit buts au cours de cette période.

FC Heidenheim - Hannover 96 : compositions d’équipe

FC Heidenheim - Hannover 96 : forme récente

FC Heidenheim - Hannover 96 : bilan des confrontations directes

FC Heidenheim - Hannover 96 : les classements