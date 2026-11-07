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Bundesliga 2
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FC Heidenheim - Hanovre 96 en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

FC Heidenheim vs Hanovre
FC Heidenheim
Hanovre
Bundesliga 2

En 2. Bundesliga, le FC Heidenheim affronte Hanovre 96. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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FC Heidenheim - Hannover 96 : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga 2 - Journée 11
Voith-Arena

Le FC Heidenheim reçoit Hannover 96 à la Voith-Arena, à Heidenheim, pour un duel de 2. Bundesliga. Les deux clubs traversent des phases différentes de leur saison, ce qui donne à cette rencontre un intérêt particulier.

Frank Schmidt aborde ce match à la tête d’un FC Heidenheim septième au classement. Le FCH vient toutefois de perdre à domicile contre Karlsruher SC (1-2), concédant ainsi sa deuxième défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Schmidt doit désormais retrouver la régularité qui avait caractérisé Heidenheim plus tôt dans la saison.

Hannover 96 arrive avec un nouvel élan. Sous la direction de Sandro Wagner, les joueurs de Basse-Saxe ont récemment battu Dynamo Dresden (2-1), décrochant leur première victoire sous les ordres de leur nouvel entraîneur. La situation reste néanmoins tendue : Hannover occupe la 15e place du classement avec onze points en dix matches.

Après la victoire, Wagner s’est montré aussi direct qu’à son habitude. En conférence de presse, il a souligné qu’il n’était pas entièrement satisfait sur le fond et a jugé le résultat avec sobriété : « Ce n’était tout simplement pas cool », même si les trois points comptaient. Cette attitude caractérise son approche chez les Rouges.

La situation est claire : Heidenheim veut rester au contact de la première moitié du classement, tandis que Hannover a besoin de points pour s’éloigner de la lutte contre la relégation. Retrouvez ci-dessous où regarder le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du FC Heidenheim et de Hannover 96 ?

Le FC Heidenheim aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Le FCH s’est récemment incliné 1-2 contre Karlsruher SC. Auparavant, il avait fait match nul 1-1 contre Energie Cottbus et perdu 1-3 face au VfL Wolfsburg. Sur ces cinq matches, Heidenheim a marqué cinq buts et en a encaissé sept.

Hannover 96 affiche une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier succès est la victoire 2-1 contre Dynamo Dresden. Auparavant, l’équipe s’était inclinée 0-2 contre Braunschweig et avait fait match nul 1-1 face à St. Pauli. Hannover a marqué quatre fois et encaissé huit buts au cours de cette période.

HDH

HDH - Forme

ABI
N2-2
FCK
N0-0
WOB
D3-1
COT
N1-1
KSC
D2-1
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
H96

H96 - Forme

FCM
D3-0
FCP
N1-1
EBS
D2-0
FCK
D0-2
DOD
V2-1
But marqué (encaissé)
3/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FC Heidenheim - Hannover 96 : compositions d’équipe

FC Heidenheim vs Hanovre Équipes probables

Entraineur

  • F. Schmidt

FC Heidenheim - Hannover 96 : forme récente

HDH

HDH - Forme

ABI
N2-2
FCK
N0-0
WOB
D3-1
COT
N1-1
KSC
D2-1
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
H96

H96 - Forme

FCM
D3-0
FCP
N1-1
EBS
D2-0
FCK
D0-2
DOD
V2-1
But marqué (encaissé)
3/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FC Heidenheim - Hannover 96 : bilan des confrontations directes

Face à face

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Hanovre
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FC Heidenheim
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Bundesliga 2
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FC Heidenheim
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Bundesliga 2
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Hanovre
H96
1
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FC Heidenheim
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3
FDM
11Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

FC Heidenheim - Hannover 96 : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
V
V
N
V
V
2
NurembergNurembergFCN
117312613+1324
V
V
D
N
N
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
11632107+321
V
D
V
V
N
4
WolfsbourgWolfsbourgWOB
105412514+1119
V
N
V
N
V
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
N
V
D
V
N
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
115241816+217
V
V
D
V
V
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
D
N
D
N
N
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
D
N
N
V
N
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
113351319-612
D
V
D
V
D
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
N
D
N
N
D
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
N
D
V
D
V
12
BochumBochumBOC
10325811-311
V
N
D
D
D
13
OsnabrueckOsnabrueckOSN
113261418-411
D
D
V
D
N
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
V
D
D
V
N
15
HanovreHanovreH96
103251016-611
V
D
N
D
V
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
V
D
V
D
D
17
SV DarmstadtSV DarmstadtSVD
11236921-129
D
N
N
D
V
18
Holstein KielHolstein KielHSK
111551114-38
D
D
V
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

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