Comment regarder FC Dallas - Portland Timbers avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Major League Soccer - 1/8 21 nov. 2026 - 16:00 Toyota Stadium

Le FC Dallas reçoit les Portland Timbers au Toyota Stadium de Frisco pour une rencontre de Major League Soccer qui compte pour les deux clubs.

Deuxième de la conférence Ouest, l’équipe à domicile a l’occasion de consolider sa position alors que la course aux play-offs se précise.

L’équipe d’Eric Quill aborde ce match dans une forme correcte. Sa victoire 3-1 contre les Colorado Rapids lors de sa dernière sortie lui a permis de se reprendre après une série de résultats contrastés, marquée notamment par une défaite 0-2 face au Columbus Crew et deux matches nuls lors des quatre rencontres précédentes.

Portland arrive à Frisco sur une meilleure dynamique. L’équipe de Marti Cifuentes reste sur quatre victoires consécutives, contre l’Austin FC, le Houston Dynamo, le St. Louis City et le Charlotte FC. Durant cette série, les Timbers ont beaucoup marqué et peu encaissé.

Septième à l’Ouest, Portland pourrait faire un grand pas vers les play-offs en obtenant un résultat face à un concurrent direct proche du sommet du classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette rencontre de MLS en direct.

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