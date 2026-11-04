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Ligue Conférence
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FC Copenhague - Saburtalo Tbilissi en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

FC Copenhague vs Iberia 1999
FC Copenhague
Iberia 1999
Ligue Conférence

En Conference League, le FC Copenhague affronte le Saburtalo Tbilissi. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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FC Copenhague - Saburtalo Tbilissi : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Conférence - Journée 3
Parken

Le match entre le FC Copenhague et le Saburtalo Tbilissi débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

FC Copenhague - Saburtalo Tbilissi : qui diffuse le match à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait le FC Copenhague et le Saburtalo Tbilissi ?

Le FC Copenhague aborde ce match avec un bilan d’une victoire, trois nuls et aucune défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Le club s’est récemment imposé 2-0 à l’extérieur contre Sønderjyske. Auparavant, il avait fait match nul 2-2 contre l’Étoile rouge de Belgrade en Conference League, puis 1-1 contre Aarhus GF en Superliga. Au total, Copenhague a marqué sept buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Le Saburtalo Tbilissi affiche deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par un nul sans but contre le Dinamo Tbilissi. En Conference League, le club a obtenu un nul 1-1 contre Mjällby, mais s’est incliné 0-2 contre le VV Saint-Trond. Sur cette série de cinq matchs, le Saburtalo a inscrit six buts et en a encaissé cinq.

FCK

FCK - Forme

AGF
N1-1
ZVE
N2-2
OB
N1-1
AAF
V0-3
SON
V0-2
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
IBE

IBE - Forme

STT
D2-0
DIG
V0-2
MJA
N1-1
TKU
V3-2
DTB
N0-0
But marqué (encaissé)
6/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FC Copenhague - Saburtalo Tbilissi : compositions d’équipe

FC Copenhague vs Iberia 1999 Équipes probables

3-4-2-1
FC Copenhague crest
FC Copenhague
FCK
Formation
Iberia 1999 crest
Iberia 1999
IBE
4-2-3-1
D. RamajD. RamajA. MarkgrafA. MarkgrafF. BeijmoF. BeijmoA. SoerensenA. SoerensenM. LopezM. LopezM. ElyounoussiM. ElyounoussiT. DelaneyT. DelaneyW. ClemW. ClemA. KralA. KralR. HuescasR. HuescasV. DadasonV. DadasonG. MakaridzeG. MakaridzeV. SelimovicV. SelimovicG. KobuladzeG. KobuladzeA. AmisulashviliA. AmisulashviliJ. TiboueJ. TiboueZ. NatchkebiaZ. NatchkebiaB. KardavaB. KardavaN. DadianiN. DadianiN. SikharulashviliN. SikharulashviliL. CafeL. CafeA. DzaganiaA. Dzagania
Iberia 1999 crest
Iberia 1999
IBE
3-4-2-1
FC Copenhague

Onze de départ

Iberia 1999

Entraineur

  • B. Svensson
  • L. Korgalidze

FC Copenhague - Saburtalo Tbilissi : forme récente

FCK

FCK - Forme

AGF
N1-1
ZVE
N2-2
OB
N1-1
AAF
V0-3
SON
V0-2
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
IBE

IBE - Forme

STT
D2-0
DIG
V0-2
MJA
N1-1
TKU
V3-2
DTB
N0-0
But marqué (encaissé)
6/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FC Copenhague - Saburtalo Tbilissi : bilan des confrontations directes

FC Copenhague - Saburtalo Tbilissi : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
N
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
210112-13
D
V
18
FribourgFribourgSCF
210135-23
D
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
22
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
201145-11
N
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
D
N
26
AGFAGFAGF
201112-11
N
D
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
N
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
N
32
FC ThouneFC ThouneTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter D.Inter D.ESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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