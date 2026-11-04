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FC Copenhague - Saburtalo Tbilissi : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 15:00 Parken

Le match entre le FC Copenhague et le Saburtalo Tbilissi débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

FC Copenhague - Saburtalo Tbilissi : qui diffuse le match à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait le FC Copenhague et le Saburtalo Tbilissi ?

Le FC Copenhague aborde ce match avec un bilan d’une victoire, trois nuls et aucune défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Le club s’est récemment imposé 2-0 à l’extérieur contre Sønderjyske. Auparavant, il avait fait match nul 2-2 contre l’Étoile rouge de Belgrade en Conference League, puis 1-1 contre Aarhus GF en Superliga. Au total, Copenhague a marqué sept buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Le Saburtalo Tbilissi affiche deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par un nul sans but contre le Dinamo Tbilissi. En Conference League, le club a obtenu un nul 1-1 contre Mjällby, mais s’est incliné 0-2 contre le VV Saint-Trond. Sur cette série de cinq matchs, le Saburtalo a inscrit six buts et en a encaissé cinq.

FC Copenhague - Saburtalo Tbilissi : compositions d’équipe

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FC Copenhague - Saburtalo Tbilissi : bilan des confrontations directes

FC Copenhague - Saburtalo Tbilissi : les classements