FC Chelsea : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs des Blues en direct à la télévision et en streaming ?

En Angleterre, Chelsea est l'un de ces clubs qui, semble-t-il, ne disparaît jamais longtemps des feux de la rampe : même pendant les périodes plus calmes, il se passe toujours quelque chose à Stamford Bridge. Pour ne manquer aucun match officiel, voici l’essentiel : selon la compétition, les droits de diffusion sont répartis entre plusieurs chaînes. Concrètement, un seul abonnement ne suffit pas. Vous trouverez ici un récapitulatif clair des diffuseurs des matchs des Blues et des options pour tout suivre.

FC Chelsea : toutes les infos sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs des Blues à la télé et en streaming ?



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Suivez le FC Chelsea en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Carabao Cup et Community Shield à la télévision et en streaming.

En Allemagne, Sky demeure la référence incontournable pour la Premier League : la chaîne payante diffuse chaque rencontre en direct, en match unique ou en multivision. Les matchs de Chelsea sont donc tous inclus. Pour ceux qui ne sont pas devant leur téléviseur, l’intégralité de la programmation est également disponible en streaming via Sky Go ou WOW.

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Dès la saison 2025/26, Sky renforce son offre « Angleterre » : la Premier League et la Carabao Cup y sont diffusées en direct. Concrètement, quand Chelsea dispute la Coupe de la Ligue, vous suivez chaque match sur Sky.

Concernant la FA Cup et le Community Shield, DAZN détient les droits exclusifs en Allemagne et diffusera donc l’intégralité des rencontres de Chelsea dès que les Blues entreront en lice dans l’une de ces deux compétitions.

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En Ligue des champions, les droits sont partagés : la majorité des rencontres des Blues est diffusée sur DAZN, tandis qu’Amazon Prime Video détient l’exclusivité d’un match de prestige chaque mardi, qui peut parfois mettre en lice Chelsea ou une autre formation anglaise.

À partir de la saison 2027/2028, la diffusion de la Ligue des champions va connaître un tournant : Paramount+ fait son entrée et diffusera désormais la plupart des matchs. Vous trouverez ici tous les détails concernant la nouvelle répartition des droits. En clair : pensez à vous abonner à Paramount+ dès la saison 2027/2028.

Si Chelsea se qualifie pour la finale de la Ligue des champions, celle-ci sera, comme toujours, diffusée en clair. En Allemagne, c’est la ZDF qui a été désignée pour cette diffusion : la finale y est un rendez-vous incontournable de la grille des programmes.

Amazon Prime Video diffusera en exclusivité le match phare du mardi.

FC Chelsea : toutes les infos TV en un coup d’œil. Suivez aussi les matches des Blues en direct avec le live-ticker de SPOX.

SPOX propose le live-ticker de certains matchs des Blues dans les compétitions nationales et internationales. Vous trouverez ici les live-tickers peu avant le coup d'envoi.

Diffusion du FC Chelsea : le club en bref