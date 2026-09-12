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Christian Guinin

Traduit par

FC Bayern Munich, infos et rumeurs : Max Eberl parle sans détour ! La décision est tombée pour Sacha Boey

Bundesliga
Mercato
Bayern Munich
S. Boey
R. Sanches

Max Eberl dissipe tous les doutes concernant l’avenir proche de Sacha Boey, candidat à un départ. Par ailleurs, un ancien talent du Bayern Munich devrait trouver un nouveau club. Infos et rumeurs sur le FCB.

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Sacha BoeyGetty

Bayern Munich, actualités : Sacha Boey reste jusqu’à l’hiver

Sacha Boey ne quittera pas le Bayern Munich avant la prochaine fenêtre de transferts hivernale au plus tôt. C’est ce qu’a confirmé Max Eberl après la victoire du Rekordmeister allemand en Ligue des champions contre Bodö/Glimt.

« Il va rester ici maintenant ! C’est comme ça. Et ensuite, nous verrons ce qui se passera en hiver », a expliqué le directeur sportif du FCB après le large succès 5-0 contre le club norvégien.

En réalité, les Munichois voulaient déjà absolument se séparer de Boey cet été, car il ne joue pratiquement plus aucun rôle dans les plans de l’entraîneur Vincent Kompany. Le latéral droit français n’a figuré sur la feuille de match que lors de la sortie en C1 contre Bodö/Glimt ; dans toutes les autres rencontres, il n’a même pas réussi à intégrer le groupe.

Jusqu’au bout, le Bayern a espéré qu’un club d’Arabie saoudite, où le mercato reste ouvert un peu plus longtemps qu’en Europe, puisse encore passer à l’action, mais aucun accord n’a manifestement été trouvé. Le joueur lui-même aurait en revanche été prêt à faire le pas vers le désert.

Le contrat de Boey avec le Rekordmeister court encore jusqu’en 2028. Eberl avait déjà qualifié publiquement le joueur de 25 ans de candidat au départ en juillet, tout comme Joao Palhinha et Bryan Zaragoza, qui ont depuis quitté le club.

FBL-EUR-C3-YOUNGBOYS-PANATHINAIKOSGetty Images

Bayern Munich, rumeur : l’ex-talent Sanches va-t-il trouver un nouveau club ?

Renato Sanches pourrait après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain s’engager avec le club espagnol de Getafe. C’est ce que rapporte fussballtransfers. Selon cette source, des discussions sont actuellement en cours entre le Portugais et Getafe.

Le contrat du milieu de terrain au PSG n’avait été officiellement résilié qu’il y a quelques jours et, à seulement 29 ans, Sanches a ainsi atteint un creux provisoire. Il avait autrefois la réputation d’être un talent prometteur, ce qui avait poussé le Bayern Munich à s’attacher ses services en 2016. Au total, Sanches n’a toutefois jamais réussi à répondre aux grandes attentes placées en lui.

Dernièrement, Sanches a été prêté trois fois de suite par le PSG, à l’AS Rome, à Benfica et au Panathinaïkos, sans jamais convaincre durablement dans aucun de ses clubs de prêt ni se recommander pour un transfert définitif.

Bayern Munich, calendrier : les prochains matches du FCB

Date

Compétition

Match

Dimanche 13 septembre (17 h 30)

Bundesliga

Elversberg vs Bayern

Vendredi 18 septembre (20 h 30)

Bundesliga

Bayern vs Union Berlin

Samedi 10 octobre (15 h 30)

Bundesliga

FC Augsbourg vs Bayern

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