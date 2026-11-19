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Matthias Tillmann, président du directoire de Schalke 04, ne craint pas le départ de son gardien titulaire Loris Karius vers le FC Bayern. Vincent Kompany fait son retour et Deco regrette l’échec du transfert de Luis Diaz. Voici les infos et rumeurs sur le FC Bayern.

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FC Bayern, infos : un dirigeant de Schalke évoque l’avenir de Karius

Matthias Tillmann, président du directoire de Schalke 04, ne craint pas le départ de son gardien titulaire Loris Karius vers le FC Bayern. « Je suis très serein à ce sujet et je peux l’affirmer avec assurance : mieux vaut être numéro un à Schalke que simple remplaçant ailleurs », a déclaré Tillmann à la WAZ.

Karius, 34 ans, est évoqué comme possible gardien remplaçant du FC Bayern la saison prochaine. Manuel Neuer et Sven Ulreich devraient, selon toute vraisemblance, mettre un terme à leur carrière, ce qui créerait un besoin derrière Jonas Urbig, désigné pour devenir titulaire. Selon Sport Bild , Karius pourrait tout à fait envisager d’occuper ce rôle .

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Alors sans club, Karius a rejoint Schalke 04 en janvier 2025 et s’est imposé comme gardien titulaire à partir de l’été 2025, après des débuts compliqués. Après la montée, il a prolongé son contrat jusqu’en 2028 en juin dernier. Il compte actuellement parmi les meilleurs gardiens de Bundesliga.

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« Il avait pris la décision réfléchie de prolonger à Schalke, a souligné Tillmann. Il réalise maintenant une excellente saison et s’intègre parfaitement à l’équipe. J’ai le sentiment qu’il aime beaucoup jouer ici. En tant que club, nous comptons fermement sur Loris. »

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FC Bayern, infos : Deco regrette l’échec du transfert de Diaz

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, regrette encore que le recrutement de Luis Diaz n’ait pas abouti. Interrogé par Catalunya Radio sur le joueur qu’il aurait aimé recruter par le passé, Deco a cité l’ailier gauche de 29 ans du FC Bayern.

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Diaz a quitté le FC Liverpool pour le FC Bayern en 2025 contre 70 millions d’euros. Auparavant, le Barça de Deco avait lui aussi tenté de le recruter. Depuis son arrivée à Munich, Diaz totalise 31 buts et 24 passes décisives en 62 matches. Il est actuellement absent en raison d’une déchirure d’un faisceau musculaire.

FC Bayern, infos : Vincent Kompany s’exprime en conférence de presse

L’entraîneur Vincent Kompany dirigera son équipe vendredi, lors du match de Bundesliga contre le 1. FC Cologne, pour la première fois en compétition depuis qu’il s’est effondré . Auparavant, il répondra aux questions des journalistes jeudi à 10 heures, lors de la conférence de presse habituelle.

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Kompany s’était effondré de manière inattendue le 23 octobre au centre d’entraînement du FC Bayern. Une irritation des méninges lui avait ensuite été diagnostiquée. Il avait alors pris plusieurs semaines de repos, durant lesquelles Aaron Danks l’avait remplacé.

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