Arsenal fait partie des valeurs sûres du football anglais et européen de très haut niveau. Semaine après semaine, les Gunners sont sous le feu des projecteurs, sur le terrain comme dans les médias. Pour suivre tous les matches officiels, il faut toutefois un minimum de repères. Selon la compétition, les droits TV appartiennent en effet à différents diffuseurs. Nous avons détaillé ici de manière claire quelles chaînes sont pertinentes pour Arsenal et où vous ne manquerez aucun match.

FC Arsenal, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Gunners en direct à la TV et en livestream ?

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Voir le FC Arsenal en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Carabao Cup et Community Shield à la TV et en livestream

Les droits de la Premier League en Allemagne restent détenus par Sky, puisque le diffuseur payant retransmet tous les matches en direct, soit individuellement, soit dans le multiplex. Les rencontres d’Arsenal y sont donc également couvertes dans leur intégralité. Ceux qui préfèrent le streaming peuvent accéder à toutes les rencontres via Sky Go ou le service de streaming WOW .

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Avec la saison 2025/26, Sky a nettement élargi son portefeuille anglais : en plus de la Premier League, les matches de la Carabao Cup sont également diffusés en direct. Les possibles apparitions d’Arsenal en Coupe de la Ligue sont donc elles aussi intégralement couvertes.

La traditionnelle FA Cup ainsi que le FA Community Shield sont diffusés en exclusivité par DAZN . Le service de streaming montre tous les matches concernés en direct, y compris bien entendu toutes les rencontres d’Arsenal.

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En Ligue des champions, plusieurs diffuseurs se partagent les droits de retransmission. La plus grande partie des matches d’Arsenal est diffusée en direct sur DAZN. En plus, Amazon Prime Video propose chaque mardi une grande affiche sélectionnée, y compris certaines rencontres avec participation anglaise.

À partir de la saison 2027/28, un changement fondamental interviendra : le service de streaming Paramount+ fera son entrée dans la diffusion de la Ligue des champions et retransmettra la majorité des matches. Tous les détails sur la nouvelle répartition des droits sont disponibles ici.

Si Arsenal atteint la finale de la Ligue des champions, celle-ci sera, comme d’habitude, également diffusée en clair. En Allemagne, le ZDF est le point de référence habituel pour la finale.

Essayer Amazon Prime Video La grande affiche de Ligue des champions du mardi en exclusivité

FC Arsenal, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : le live-ticker de SPOX

Nous couvrons en direct de nombreux matches de Ligue des champions et certaines grandes affiches de Premier League. Vous trouverez les live-tickers ici.

FC Arsenal, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : la fiche d’identité du club