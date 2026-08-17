L'Espagnol Rodri, star de Manchester City, a préféré rejoindre le Barça plutôt que le Real Madrid, et le transfert est en passe d'être officiellement bouclé dans les prochains jours.

De nombreux rapports de presse ont indiqué hier dimanche que le Barça et Manchester City étaient parvenus à un accord complet concernant le transfert de Rodri vers le club catalan.

Le site officiel du Ballon d'Or a révélé, dans un rapport publié ce lundi, les raisons pour lesquelles Rodri a préféré le Barça, expliquant que porter le maillot barcelonais représente une occasion idéale de déployer pleinement son style de jeu.

Il a ajouté que Rodri serait considéré comme le successeur de Sergio Busquets à ce poste, tous deux partageant la capacité à évoluer comme point d'ancrage défensif, à lire le déroulement du match dès la première passe et à organiser la circulation du ballon sous pression.

Il y a plus d'une décennie, le trio composé de Sergio Busquets, Xavi Hernández et Andrés Iniesta a redéfini le football européen par leur maîtrise absolue de la possession et du rythme.

Aujourd'hui, sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick, le Barça aspire à construire une dynamique similaire avec son nouveau trio du milieu de terrain composé de Rodri, Pedri et Dani Olmo.

Sans aucun doute, ce nouveau trio du milieu de terrain partage des similitudes footballistiques et physiques avec le trio Busquets-Xavi-Iniesta de l'âge d'or du Barça.

En ce sens, la composition Rodri-Pedri-Olmo réunit les qualités essentielles qu'exige le football moderne.

Rodri apporte la discipline tactique, la présence physique et le contrôle du rythme du match depuis l'arrière ; Pedri ajoute l'intelligence spatiale et la fluidité des passes, tandis que Dani Olmo assure les courses verticales entre les lignes.

C'est une association qui a déjà prouvé son efficacité en menant la sélection espagnole vers le titre de Coupe du monde, exactement comme l'avaient fait Xavi, Iniesta et Busquets en 2010.

De plus, le système de Flick se distingue par des options de tout premier plan grâce à l'afflux de jeunes joueurs tels que Gavi, Fermín López et Marc Casadó.

Le site a souligné que Rodri a choisi le Barça parce que le modèle tactique du club correspond naturellement à sa compréhension du jeu.

Après avoir atteint le sommet du jeu individuellement et au sein d'une équipe, le milieu de terrain revient en Liga pour prendre les rênes du club qui a inspiré son développement professionnel.

Avec son arrivée, l'équipe blaugrana, dirigée par Flick, dispose de nouveau d'un milieu de terrain complet, dans l'objectif d'entamer une nouvelle ère de succès.