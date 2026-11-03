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L’attaquant de l’Inter Marcus Thuram a apporté son soutien aux cadres de l’équipe Nicolo Barella et Alessandro Bastoni, qui ont tous deux reconnu l’existence de problèmes dans le vestiaire après la défaite dans le derby de Milan. Thuram a souligné qu’il était essentiel de reconnaître leur mauvaise façon d’aborder les matches pour redresser la forme de l’Inter.

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Thuram fait écho aux inquiétudes du vestiaire après la défaite dans le derby

L’attaquant de l’Inter Marcus Thuram s’est exprimé devant les médias à De Kuip avant la rencontre de Ligue des champions de mardi face à Feyenoord. L’international français a dit partager les analyses formulées publiquement par ses coéquipiers Nicolo Barella et Alessandro Bastoni après la défaite 3-1 contre Milan.

Thuram a cité l’état d’esprit affiché lors de la victoire à dix contre le Shakhtar comme le niveau d’engagement à maintenir pour la suite.

L’attaquant a exhorté ses coéquipiers à faire preuve de cette intensité dans toutes les compétitions.

Thuram appelle à reconnaître les défauts de l’Inter en début de match

Évoquant l’irrégularité récente de l’Inter, Thuram a insisté sur la nécessité pour le groupe d’affronter directement ses difficultés en début de match. « Il faut le savoir, reconnaître le problème, puis le corriger ; faire comme si de rien n’était n’aide pas », a affirmé Thuram.

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« Je pense que nous l’avons tous compris et que nous pouvons maintenant aborder les matches de la meilleure façon possible. »

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Interrogé sur les propos tenus par deux cadres de l’équipe, il a ajouté : « Je suis d’accord. Ce sont deux leaders qui connaissent très bien l’équipe, je ne peux qu’être d’accord. »

Thuram défend les leaders du vestiaire en l’absence de Lautaro

Thuram a rejeté l’idée que l’Inter manque de leaders lorsque son capitaine Lautaro Martinez n’est pas sur le terrain. « Qui dit ça ? Je ne pense pas. Chacun s’exprime avec son propre caractère », a expliqué Thuram.

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« Vous voyez ce que fait Lautaro, mais les autres le font très bien aussi. Nous le savons, même si vous ne le voyez pas. »

À propos de ses propres tâches tactiques, Thuram a précisé : « Parfois, nous pouvons presser haut ; d’autres fois, nous devons attendre. En tant qu’attaquant, je dois savoir choisir les bons moments. »

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L’Inter veut se relancer en Ligue des champions

Thuram devrait mener l’attaque de l’Inter, qui cherchera à prendre les trois points à Rotterdam.

L’attaquant français reste désireux de conserver son importante charge de travail malgré un calendrier chargé.

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L’Inter se concentre sur sa relance en compétition européenne à De Kuip.