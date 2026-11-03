Thuram fait écho aux inquiétudes du vestiaire après la défaite dans le derby
L’attaquant de l’Inter Marcus Thuram s’est exprimé devant les médias à De Kuip avant la rencontre de Ligue des champions de mardi face à Feyenoord. L’international français a dit partager les analyses formulées publiquement par ses coéquipiers Nicolo Barella et Alessandro Bastoni après la défaite 3-1 contre Milan.
Thuram a cité l’état d’esprit affiché lors de la victoire à dix contre le Shakhtar comme le niveau d’engagement à maintenir pour la suite.
L’attaquant a exhorté ses coéquipiers à faire preuve de cette intensité dans toutes les compétitions.
Thuram appelle à reconnaître les défauts de l’Inter en début de match
Évoquant l’irrégularité récente de l’Inter, Thuram a insisté sur la nécessité pour le groupe d’affronter directement ses difficultés en début de match. « Il faut le savoir, reconnaître le problème, puis le corriger ; faire comme si de rien n’était n’aide pas », a affirmé Thuram.
« Je pense que nous l’avons tous compris et que nous pouvons maintenant aborder les matches de la meilleure façon possible. »
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Interrogé sur les propos tenus par deux cadres de l’équipe, il a ajouté : « Je suis d’accord. Ce sont deux leaders qui connaissent très bien l’équipe, je ne peux qu’être d’accord. »
Thuram défend les leaders du vestiaire en l’absence de Lautaro
Thuram a rejeté l’idée que l’Inter manque de leaders lorsque son capitaine Lautaro Martinez n’est pas sur le terrain. « Qui dit ça ? Je ne pense pas. Chacun s’exprime avec son propre caractère », a expliqué Thuram.
« Vous voyez ce que fait Lautaro, mais les autres le font très bien aussi. Nous le savons, même si vous ne le voyez pas. »
À propos de ses propres tâches tactiques, Thuram a précisé : « Parfois, nous pouvons presser haut ; d’autres fois, nous devons attendre. En tant qu’attaquant, je dois savoir choisir les bons moments. »
L’Inter veut se relancer en Ligue des champions
Thuram devrait mener l’attaque de l’Inter, qui cherchera à prendre les trois points à Rotterdam.
L’attaquant français reste désireux de conserver son importante charge de travail malgré un calendrier chargé.
L’Inter se concentre sur sa relance en compétition européenne à De Kuip.