Cesc Fabregas fait ses adieux à Chelsea

Selon toute vraisemblance, Cesc Fabregas a disputé ce samedi son 501e et dernier match sous la tunique de Chelsea.

À moins d'un improbable revirement de situation, on ne reverra plus Cesc Fabregas avec Chelsea. L'expérimenté milieu de terrain espagnol a joué certainement son dernier match avec l'équipe londonienne, ce samedi à l'occasion des 32es de finale de la FA Cup. Il est sorti à la 85e minute et la manière dont s'est opéré le changement ne laisse guère le doute concernant la fin prochaine de son aventure avec les Blues.

Titulaire au coup d'envoi, et avec le brassard de capitaine autour du bras, Fabregas aurait pu agrémenter cette der par un but. À la demi-heure du jeu, un pénalty lui a été offert. Mais, il ne l'a pas converti, envoyant le cuir dans les mains du portier de Nottingham. Une belle opportunité vendangée en première période, puis une autre en seconde avec un tir de l'extérieur de la surface (71e), qui est passé juste au-dessus du cadre.

L'article continue ci-dessous

Fabregas n'a donc pas marqué. Mais, ce manque d'efficacité dans la finition n'a en rien gâché ses adieux, d'autant plus que sa formation s'est imposée tranquillement 2-0. À son remplacement, il a eu droit à l'hommage qu'il méritait pour les services rendus au club. Tous les spectateurs de Stamford Bridge se sont levés pour l'applaudir, tandis que ses coéquipiers l'ont, un par un, pris dans leurs bras. Le coach Maurizio Sarri lui a également offert une chaleureuse accolade. Un geste louable et que l'on peut très bien imaginer sincère, même si l'Italien ne comptait pas trop sur lui depuis son arrivée sur le banc.

À 31 ans, Fabregas va maintenant relever un nouveau challenge. Tout porte à croire que ça sera du côté de la Principauté monégasque. Selon plusieurs sources concordantes, les négociations avec les vice-champions de France sont à un stade très avancé, et il ne reste plus qu'à finaliser le deal avec une signature. À Monaco, le champion du monde 2010 retrouvera comme coach l'un de ses anciens coéquipiers à Arsenal, en l'occurrence Thierry Henry. Ce dernier compte même énormément sur lui pour relancer une équipe en pleine perdition et qui pointe à une alarmante 19e place au classement de la Ligue 1.