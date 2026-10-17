Le rapport de l'arbitre de la rencontre entre Leganés et Cordoue a révélé les détails de l'exclusion d'Álvaro Morata, l'attaquant du club madrilène, lors de la défaite de son équipe sur le score de un but à zéro au stade de Butarque, vendredi soir, dans une quatrième journée consécutive où Leganés s'incline en deuxième division espagnole.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », la rencontre a été marquée par une exclusion remarquée de Morata, considéré comme le recrutement le plus en vue du club cette saison, après seulement une demi-heure passée sur le terrain.

L'attaquant madrilène est entré en jeu à la 63e minute en remplacement de Suko, avant de quitter la pelouse sur une expulsion à la 91e minute, après avoir reçu un second avertissement de l'arbitre Eder Mayo.

Le premier avertissement est tombé sept minutes seulement après l'entrée de Morata sur le terrain.

D'après ce qui figure dans le rapport de l'arbitre, le joueur a reçu son premier carton jaune pour « avoir affronté un adversaire sans lui adresser d'insulte ni de menace », Isma Ruiz, le joueur de Cordoue, étant l'autre protagoniste de l'incident.

Quant au second avertissement, il est survenu durant le temps additionnel de la rencontre, après que l'arbitre a sanctionné Morata pour « avoir formulé des remarques de nature technique sur l'une de mes décisions », selon ce qu'il a consigné dans son rapport.

L'arbitre a précisé, dans la rubrique consacrée aux exclusions, que l'attaquant espagnol a reçu le carton rouge en raison du cumul d'avertissements.

Il s'agit de la première exclusion de Morata à ce niveau de compétition au cours de sa carrière, laquelle n'a pas connu un départ réussi depuis son transfert à Leganés.

L'attaquant a disputé sept matches depuis sa première apparition face à Las Palmas le 4 septembre, pour un total de 434 minutes, mais il n'a pas encore réussi à inscrire le moindre but.

Morata sera absent lors du prochain match de son équipe, prévu samedi prochain contre le Real Majorque, qui se jouera à nouveau au stade de Butarque.



