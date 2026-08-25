Expert en arbitrage : Cristiano méritait un penalty, et il y a une erreur dans l'expulsion de Pinto

L'expert en arbitrage Mohamed Kamal Richa a donné son avis sur les situations d'arbitrage du match entre Al-Nassr et Al-Ettifaq, disputé ce soir, en Saudi Pro League.

Al-Nassr a renversé son retard de deux buts sur la pelouse d'Al-Ettifaq pour s'imposer dans un match palpitant sur le score de 3-2, après avoir évolué à dix depuis la 12e minute, lors d'une confrontation dramatique comptant pour la troisième journée de la Saudi Pro League.

Al-Nassr a été soumis à un test difficile après l'expulsion de son gardien Bento, mais l'équipe s'est révoltée en seconde période et a réalisé une remontada historique, échappant au piège tendu par son gardien pour repartir avec les trois points.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »



De son côté, l'Égyptien Mohamed Kamal Richa, analyste des questions d'arbitrage pour le journal « Al-Riyadiya », a confirmé l'existence d'une erreur dans l'exécution du coup franc qui s'est conclu par l'expulsion du Brésilien Bento Matheus, gardien d'Al-Nassr.

L'arbitre Mohamed Al-Huwaish avait sifflé une faute sur Salem Al-Najdi, arrière gauche d'Al-Nassr, tirée rapidement par Rayan Messi, ailier d'Al-Ettifaq, en direction de son coéquipier Moussa Dembélé, qui a devancé la défense d'Al-Ettifaq et s'est retrouvé seul avant d'être fauché par Bento aux abords de la surface de réparation, ce qui a conduit l'arbitre à expulser le gardien brésilien d'un carton rouge direct à la 12e minute.

Au sujet de l'exécution de la faute, Richa a déclaré : « Si Al-Huwaish avait arrêté le jeu pour brandir un carton jaune à Al-Najdi, le joueur d'Al-Ettifaq n'aurait pas été autorisé à reprendre le jeu rapidement. Mais l'arbitre ne l'a pas fait, et Messi était donc en droit de tirer la faute directement en direction de son coéquipier Dembélé. »

Il a ajouté : « L'erreur résidait dans le fait que le joueur d'Al-Ettifaq a exécuté la faute alors que le ballon était en mouvement, alors qu'il aurait fallu l'immobiliser avant la reprise, et l'arbitre aurait dû y prêter attention. La salle de la technologie vidéo n'a pas le pouvoir d'intervenir dans ce genre de fautes de procédure, tandis que la décision d'expulsion est correcte, Bento ayant privé le joueur d'Al-Ettifaq d'une occasion nette de marquer. »

Richa s'est arrêté sur une autre situation d'arbitrage survenue à la 38e minute du match à l'intérieur de la surface de réparation d'Al-Ettifaq, évoquant l'intervention de Turki Baljoush, gardien de l'équipe de l'Est, de manière irrégulière sur le Portugais Cristiano Ronaldo, attaquant d'Al-Nassr, lors d'un duel sur un centre consécutif à un corner.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »



L'analyste a expliqué la situation en ces termes : « Le défenseur d'Al-Ettifaq est parvenu à toucher le centre et l'a repoussé de la tête, tandis que la tentative du gardien a échoué avant qu'il ne percute Ronaldo et ne le fasse tomber. J'estime qu'il y a eu une négligence de la part du gardien, et la technologie vidéo aurait dû faire appel à l'arbitre pour accorder un penalty. »