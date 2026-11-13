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Loai Mohamed
Traduit par

Exclusif pour Kooora : un ancien coéquipier de Ronaldo répond aux accusations d'arrogance : le monde l'a mal compris

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Adrien Silva, l'ancien milieu de terrain vedette de la sélection du Portugal, a répondu aux accusations d'arrogance visant Cristiano Ronaldo, la légende de l'équipe récemment retraitée, niant que ce dernier ait bénéficié d'un traitement de faveur dans le vestiaire.

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Silva a déclaré, dans un entretien accordé à Kooora qui sera publié ultérieurement, que Cristiano Ronaldo possède une confiance et une ambition véritables, mais que certains ont interprété cela comme de l'arrogance.

Interrogé sur le fait de savoir si le monde avait mal compris Ronaldo à cause de sa grande confiance en lui et de ses réactions émotionnelles, il a répondu : « Parfois, son immense confiance en lui est mal interprétée. Toute personne qui rivalise au plus haut niveau a besoin de croire en elle de manière inconditionnelle. »

Et l'homme de 37 ans d'ajouter : « Ce que certains ont qualifié d'arrogance n'était rien d'autre qu'une ambition véritable et une frustration naturelle chez quelqu'un qui déteste perdre. »

Ronaldo a-t-il bénéficié d'un traitement de faveur ?

Quant à savoir si Ronaldo était traité de manière exceptionnelle par les entraîneurs ou les dirigeants de la Fédération portugaise en sélection, Silva a démenti cela, soulignant que la star d'Al-Nassr avait gagné son statut par lui-même.

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L'ancienne star de l'AS Monaco a déclaré : « Cristiano Ronaldo a gagné son statut sur le terrain, par ses performances, ses titres et son engagement envers son pays. »

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Il a poursuivi : « Le secret pour que tout fonctionne très bien dans le vestiaire était simple : il était toujours le premier à montrer l'exemple par son travail acharné, sa ponctualité et son dévouement. »

Il a continué en disant : « Lorsque votre capitaine est celui qui travaille le plus dur, cela lui vaut naturellement l'admiration de tout le groupe. »

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« On ne peut pas remplacer un joueur comme Ronaldo rapidement »

Au sujet de la manière de remplacer Ronaldo après sa retraite internationale, Silva a affirmé que cela n'était pas possible à court terme, mais qu'il était optimiste quant à l'avenir du Portugal.

Il a expliqué : « On ne peut pas remplacer du jour au lendemain une personnalité ayant un impact historique de l'envergure de Cristiano. Cependant, le Portugal dispose actuellement d'une génération exceptionnelle de talents, développée grâce au travail remarquable des clubs et de la Fédération. »

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Il a ajouté : « Il y a suffisamment de qualité et de maturité pour construire une équipe forte et soudée, capable de continuer à rivaliser pour les plus grands titres sur la scène mondiale. »

Au sujet du joueur qui pourrait porter le brassard de capitaine en succédant à Ronaldo, il a répondu : « Le Portugal est toujours en très bonne position. Des joueurs comme Rúben Dias, Bruno Fernandes et Bernardo Silva ont fait preuve de leadership, de personnalité et d'intelligence tactique sur les plus grandes scènes du football mondial depuis plusieurs années. Il n'y aura certainement aucun problème. »

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Ronaldo et Silva : 4 années et un titre précieux

Silva, qui a pris sa retraite du football l'année dernière, a disputé 26 matches internationaux sous le maillot de la sélection portugaise entre 2014 et 2018, et a joué aux côtés de Ronaldo sur le terrain lors de 16 rencontres.

Le duo a contribué ensemble à mener la sélection portugaise vers le titre le plus important de son histoire, l'Euro 2016, en participant à la victoire face à l'équipe de France, pays hôte, en finale.

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En dehors de sa carrière internationale, Silva a joué dans plusieurs championnats européens, où il a connu des expériences avec le Sporting Lisbonne en championnat portugais, Leicester City en championnat anglais et l'AS Monaco en championnat français, ainsi que la Sampdoria en championnat italien.

Silva a également représenté les clubs émiratis d'Al-Wahda et de Dubai United avant de prendre sa retraite.

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De son côté, Cristiano Ronaldo avait annoncé la semaine dernière sa retraite au niveau international, rejoignant ainsi son rival historique Lionel Messi, qui avait annoncé sa retraite internationale environ un mois plus tôt.

Ronaldo a tiré le rideau sur sa carrière internationale après 23 ans depuis sa première apparition sous le maillot du Portugal, et ce à la suite d'une crise majeure avec l'entraîneur Jorge Jesus.

Écrit parLoai Mohamed

Rédacteur en chef de shift

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

– Alonso résout l’énigme Klopp… Arnold passe d’une faiblesse défensive à une arme offensive

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