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Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Examens inquiétants : une star du Paris Saint-Germain proche de manquer le match face au Barça

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
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Paris Saint-Germain vs Lyon
Lyon
Ligue 1
N. Mendes
Luis Enrique
France
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Le joueur a quitté le match de Strasbourg sur blessure

Le Paris Saint-Germain a reçu un coup dur avant d'affronter Barcelone, mardi prochain au Parc des Princes, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions, puisque le latéral gauche Nuno Mendes est désormais incertain pour cette rencontre, en raison d'une blessure musculaire à la cuisse.

Selon le quotidien français « Le Parisien », Mendes s'est blessé lors du match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg (3-1), samedi, et a dû quitter la pelouse, alors qu'on estimait dans un premier temps au sein du club que son état n'était pas inquiétant.

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Mais les examens médicaux auxquels le joueur s'est soumis ce dimanche matin ont révélé un diagnostic différent, renforçant la probabilité de son absence face à Barcelone, un coup dur pour le club parisien avant ce rendez-vous européen important.

Mendes a quitté le terrain à la 85e minute, après être entré en jeu à la 53e et avoir contribué à renverser le score. La formation parisienne a dû terminer la rencontre à dix, l'entraîneur Luis Enrique ayant déjà épuisé tous ses changements.

Le technicien espagnol a expliqué, dans des déclarations à la presse après le match : « Il (Mendes) a ressenti une légère gêne à la cuisse, et nous avons décidé de ne pas prendre de risque. »

Et Enrique d'ajouter : « Je ne sais pas si l'on peut qualifier cela de blessure, mais nous avons décidé de jouer avec un joueur en moins, parce que nous ne voulions prendre aucun risque. Nous évaluerons la situation demain. »

Le club parisien occupe la première place de la compétition européenne avec 6 points, devancé seulement à la différence de buts marqués par son dauphin, Barcelone, qui s'est imposé de manière écrasante samedi sur la pelouse du Real Betis (5-2), dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne.


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