Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-LYONAFP
Traduit par

Ex-Milan : Athekame, première titularisation avec la Suisse et une passe décisive

Suisse

Le début de saison de ZacharyAthekame a été excellent : le latéral passé par Milan, arrivé à Lyon sous la forme d’un prêt sec cet été, continue de très bien faire aussi avec la Suisse après avoir surpris tout le monde en Ligue 1. Aujourd’hui, il a connu sa première titularisation avec la sélection helvétique et a apposé sa signature sur le net 3-0 contre le Monténégro.


Passe décisive sur le premier but d’Amdouni grâce à un centre à ras de terre depuis le côté droit de la surface, puis il est également impliqué sur le troisième but suisse avec une passe, encore pour Amdouni. Quatre-vingt-dix minutes comme titulaire également pour Ardon Jashari, qui a accompagné Freuler dans l’entrejeu.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google