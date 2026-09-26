Ex-Milan : Athekame, première titularisation avec la Suisse et une passe décisive

Le début de saison de ZacharyAthekame a été excellent : le latéral passé par Milan, arrivé à Lyon sous la forme d’un prêt sec cet été, continue de très bien faire aussi avec la Suisse après avoir surpris tout le monde en Ligue 1. Aujourd’hui, il a connu sa première titularisation avec la sélection helvétique et a apposé sa signature sur le net 3-0 contre le Monténégro.





Passe décisive sur le premier but d’Amdouni grâce à un centre à ras de terre depuis le côté droit de la surface, puis il est également impliqué sur le troisième but suisse avec une passe, encore pour Amdouni. Quatre-vingt-dix minutes comme titulaire également pour Ardon Jashari, qui a accompagné Freuler dans l’entrejeu.