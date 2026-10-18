L'Atlético Madrid a reçu des nouvelles relativement rassurantes concernant la blessure de son défenseur argentin Cristian Romero, après que les examens médicaux ont révélé une blessure de faible degré à l'adducteur.

Selon ce qu'a publié le journal Marca ce dimanche, cette blessure éloignera Romero, surnommé « Cuti », des terrains pour une durée comprise entre 10 et 12 jours.

Romero avait suscité l'inquiétude lors de la victoire contre l'Espanyol, après avoir ressenti des douleurs qui l'ont poussé à demander son remplacement au bout d'une heure de jeu, alors que planait la crainte de voir s'absenter un défenseur qui a contribué à renforcer la solidité de l'arrière-garde de l'équipe.

Les examens auxquels le joueur s'est soumis dimanche ont montré que la blessure dépassait la simple fatigue musculaire, sans être suffisamment grave pour imposer une absence de longue durée, les estimations évoquant un retour possible en moins de deux semaines.

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Absent contre Stuttgart et le Deportivo

Selon le rapport, Romero n'accompagnera pas la délégation de l'Atlético Madrid qui se rend à Stuttgart lundi, en préparation du match contre le club allemand mardi en Ligue des champions, et il manquera également la rencontre face au Deportivo La Corogne prévue samedi prochain au stade Metropolitano.

En revanche, le défenseur argentin devrait être apte pour le match suivant contre Levante, dans environ une semaine, mais le staff technique ne précipitera pas son retour s'il n'a pas retrouvé la plénitude de ses moyens.

Bayern et Barcelone : l'objectif prioritaire

L'objectif essentiel de l'Atlético Madrid consiste à éviter le pire scénario, celui qui inquiète quelque peu le staff technique : l'absence du joueur lors des grandes affiches à venir.

L'entraîneur Simeone et son staff espèrent donc récupérer un Romero à 100 % avant une semaine décisive, au cours de laquelle l'équipe recevra le Bayern Munich le mardi, avant d'affronter Barcelone le dimanche, deux rencontres d'une importance capitale en Ligue des champions et en championnat d'Espagne.

La présence du capitaine de la sélection argentine dans l'axe de la défense est considérée comme un élément important pour ces deux confrontations, ce qui fait de la prudence quant à un retour précoce une priorité pour le club, quitte à devoir se passer de lui face à Levante.